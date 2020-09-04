В 1-м проезде Лобачевского растет стихийная свалка из веток и отходов

Слишком много грязи собралось на маленьком островке рядом с боковым фасадом дома № 1 в 1-м проезде Лобачевского. Груда веток и мусора пролежала все лето, продолжает возвышаться и осенью.
«Это бардак. Ничего не убирается, а почему? Обрезал, наверное, «Зеленстрой», почему они не убирают сразу?» - отметила Римма Федоровна.
Ветки березы лежат вперемешку с частями других деревьев. Некоторые жители посчитали своим долгом украсить кучу пакетами с бытовыми отходами.
«Каждый участок, который должен убираться, оплачивается. Кому идут деньги в карман? Идут кому-то, а убираться некому», - заявила Тамара Александровна.
Судя по обрывку сигнальной ленты, здесь вели аварийные работы. Какая именно организация, жители не запомнили: разные коммуникации проходят. Но следы от раскопок мешают всем.
«Рядом - колодец, лужа постоянно, школьникам пройти негде», - пожаловалась пенсионерка.
Скоро невозможно будет шагу ступить также из-за количества мусора. Ведь меньше его не становится, куча только растет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.