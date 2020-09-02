В Богословке гнилые стволы зеленых великанов грозят рухнуть на дома

02.09.2020 | 20:12

«Тополя опасны тем, что они могут упасть на наши жилища и развалить. И нас убить, и детей, и внуков - всех», - отметила жительница улицы Луговой в с. Богословка Зинаида Андреевна.

Гнилые стволы зеленых великанов грозят рухнуть на постройки в любой момент. Женщина переехала в дом, который стоит рядом с деревьями, еще в 1971 году. Уже тогда их необходимо было опилить, говорит пенсионерка. Прошло почти 50 лет, но до сих пор растительностью никто не занимается.

«Они старые и гнилые. Были ураганы, тополя падали. Примерно год назад один тополь на машину соседей упал», - рассказала местная жительница.

Обитатели Луговой больше 10 лет ходят по различным инстанциям с просьбой спилить старые деревья, однако власти отреагировали только теперь. Несколько гнилых стволов все же срубили, но это лишь капля в море.

«За 10 лет спилили 30 тополей. А эту сторону не хотят пилить», - пожаловалась женщина.

До пенсии Зинаида Андреевна сама занималась опиловкой деревьев и хорошо знает, что, если растения вовремя не срубить, может произойти трагедия.

«Я в советское время спилила 20 тополей, а 8 тополей будут разваливать мое жилище», - пожаловалась она.

Самостоятельно убрать деревья не получится: они слишком большие. Взяться за эту работу могли бы частные организации, но цены там чересчур высоки, говорит женщина.