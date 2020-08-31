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Из жизни

Житель 2-го Складского проезда: Живем как на пороховой бочке

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Опора линии электропередачи грозит рухнуть на газовую трубу, проходящую вдоль дома № 5 во Втором Складском проезде. Деревянная мачта сильно наклонилась, и если она упадет, то отсутствие электричества будет далеко не самым страшным последствием.

«Конечно, если столб падает на трубу, труба ломается - или по вентилю, или где, и взрыв будет от искры. Потому что провода электричество ведут, тем более две фазы. Плюсовой провод и искра. Искра, газ и еще что-нибудь. Она сразу взорвется», - рассказал местный житель Геннадий Николаевич.

Несколько лет назад в доме мужчины уже был пожар. Теперь горожанин боится, что происшествия повторится, если столб не устоит. Дабы избежать трагедии, пенсионер обратился в ресурсоснабжаюшую организацию. На днях приезжала бригада рабочих.

«Вышка сначала посмотрела, потом еще маленькая приезжала. Посмотрела и уехала», - отметил Геннадий Николаевич.

Местные рассказывают, что столбы установили более 30 лет назад. За это время опоры порядком поизносились, они не могут выдержать шквалистого ветра. Нет гарантии, что мачты переживут еще несколько непогожих деньков. Живем как на пороховой бочке, резюмирует Геннадий Николаевич.

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