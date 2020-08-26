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Из жизни

Пензенцы считают изменения на дороге у лицея № 29 недостаточными

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Изменения положительны, но недостаточны - таково мнение прохожих о дороге рядом с лицеем № 29. Там появились мигающий светофор на пешеходном переходе и ограда, которая не дает людям выскочить на дорогу, под колеса машин.

Но дальше есть участок - мало того что он на крутом повороте, так еще и тротуара вообще нет. Плюс необходимо с одной стороны проезжей части перебраться на другую, где вновь начинается пешая зона.

«Это очень плохо, я считаю. Приходится идти по дороге», - отметила женщина.

Журналисты «Службы 11» неоднократно рассказывали о трудностях для пеших и отмечали, что, кроме лицея, есть еще и детский сад. Перед началом учебного года местные увидели изменения, но не совсем те, какие хотели.

«Тут по проезжей части идешь. Заборы стоят, вряд ли что-то сделается. Если пилить деревья, выкорчевывать, то кто этим будет заниматься? Никому не надо», - пояснил прохожий.

Встретила съемочная группа и человека, который побывал там впервые.

«Я думаю, что безопаснее стало: светофор, водители видят. А дальше идти уже в тупик, выходишь на дорогу», - рассказал он.

Именно это люди и имеют в виду, говоря о полумерах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Живу рядом на ул.Коммунистическая 41...действительно... ходить не возможно пешеходам, где центральный вход в детский садик, на ул.коммунистической 43...

Имя: Гость
Комментарий:

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