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Из жизни

Арбековский двор стал свалкой из веток и мусора

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Треть двора в квадрате домов на Ульяновской, 40, 42, и Кронштадтской, 11, 13, занята деревьями, спиленными и разрубленными на части. К детской площадке не подойти, к спортивным элементам - тоже. Давно не вывозили последнюю партию.

«Их тут все лето пилят и убирают. Но в последний раз опилили и не убирают», - рассказал Владимир Борисович.

«Большие кучи веток были, я боялась, что какой-нибудь пацан зажжет и будет гореть все. А потом какое-то время прошло, и они стали допиливать. И это уже с месяц лежит», - отметила Александра Павловна.

Огромный двор - территория муниципальная, занимается вырубкой городская коммунальная организация. Пока она складирует разрезанные стволы, выпивающие граждане из домов на Кронштадтской и Ульяновской со спокойной совестью вносят свою лепту в общий беспорядок.

«Оставляют мешки. Идешь по дорожке, смотришь: мешок валяется», - пояснила Валентина Александровна.

Но мало потенциальных дров, бутылок, оберток. Кто-то принес со свалки старый диван - его точно не хватало в общем пейзаже. Школьники постарались, по словам очевидца.

«Раз детки насорили, пусть родители хотя бы уберут или заставят своих деток», - заявила пенсионерка.

Но тенденции к минимализму во дворе не наблюдается. Напротив, каждый день он обогащается новыми предметами.

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