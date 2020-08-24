На улице Леонова люди смотрят на траву выше человеческого роста

Заросший пустырь напротив дома № 1 на улице Леонова не один год возмущает местных жителей и прохожих. Когда-то там стоял дом, но его признали аварийным и снесли. Хотя соседние двухэтажки одинакового возраста и примерно в таком же состоянии, говорят горожане, они в программу расселения не попали. Вот и смотрят люди из своих окон на траву выше человеческого роста.
«Мы за красивый вид. Наверное, когда-нибудь застроят. Мне кажется, что это временное явление», - отметила горожанка.
«Года три, может чуть больше. Это одно из первых строений, которое было здесь снесено», - рассказал мужчина.
Среди прохожих нашлась та, что не равнодушно смотрит на подобную картину, а активно пытается изменить ее.
«Я обращалась в районную администрацию, чтобы этот чапыжник убрали. Ведь вся эта территория теперь отошла в городскую муниципальную собственность. Здесь ходить невозможно», - сообщила местная жительница Нина Александровна.
Говорила активистка с одним из чиновников.
«Он мне объяснил: «У нас нет денег. Если вы такая умная, сходите в городскую администрацию и попросите у них денег, чтобы нам дали это все убрать».
Здесь можно все что угодно сделать. Во-первых, необходимо построить жилье людям. Оставшиеся дома все старые, их тоже необходимо переселить куда-то и застраивать жильем. Это мое личное мнение», - пояснила Нина Александровна.
Причем переселять жителей старых двухэтажек нужно не на Шуист или в Зарю, а туда же, постепенно возводя высотки на месте старого микрорайона.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):И отправить всех на Чистые пруды.