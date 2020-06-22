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Из жизни

На Ладожской улице подъезд к мусорке сделали из обломков барака

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Осколки унитаза, обрывки шлангов, куски облицовочной плитки угадываются в бугристом полотне дороги. Да это же санузел! Им пожертвовали для выравнивания подъездных путей к мусорным бакам.

«Надо было сюда и щебеночки хорошей или заасфальтировать. И вот они дом снесли - и смотрите, что нам привезли», - рассказал местный житель Леонид Матвеевич.

Контейнерная площадка находится напротив Ладожской, 15. Старшая по дому говорит, в прошлые годы такого безобразия не существовало. Во-первых, за чистотой следили дворники - было понятно, на кого жаловаться, и реакция все же следовала. Во-вторых, управляющие компании худо-бедно присматривали за качеством подъездных путей.

Когда вступил в силу закон о вывозе твердых коммунальных отходов, убирать площадку и заниматься дорогами стали администрации районов. Любовь Алексеевна обратилась к чиновникам Октябрьского. Результат ее впечатлил.

«И вот такой вот бордель! Я говорю: «Вы чего привезли?» - «А что? Это все сровняется». И вот два месяца ничего не сравнивается. Я говорю: «Вы же можете, вот даже асфальт какой-то срезали, привезли сюда бы - и все», - пожаловалась женщина.

Под колеса мусоровозов бросили обломки барака из Заводского района. Плохо он сослужил последнюю службу для жителей Арбекова. Стыдно им за такую контейнерную площадку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ужасиус полный беспредел. Это надо додуматься навести еще больший беспорядок. Сделайте нормально и в этом месте и во дворах, на путях ведущих к школе и садикам!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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