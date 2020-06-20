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Из жизни

В доме № 3 в Электрическом проезде создали ТСЖ и не пожалели

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Сравнить прошлое с настоящим решила Людмила Павловна из дома № 3 в Электрическом проезде.

Четыре года назад жители решили разорвать отношения с очередной управляющей компанией и пока не пожалели. Они вступили в ТСЖ. Плюсы проявились незамедлительно.

«Утеплили два торца, сделали ступеньки, лавки оборудовали, поставили камеры наблюдения, рассадили цветники, провели косметический ремонт подъездов - светленько стало», - перечислила женщина.

Крышу восстановили, а раньше на верхних этажах граждане регулярно страдали из-за протечек. Всего четыре года - и результат налицо. Совсем не так было с прежней УК.

«Вообще ничего не делали! Сначала сидели на Западной Поляне, потом скрылись. Деньги уплыли, крыша осталась дырявой», - рассказала Людмила Павловна.

Тогда люди рискнули стать членами ТСЖ и ощутили свою ответственность за состояние многоэтажки. Они охотнее ухаживают за цветниками, внимательнее следят за порядком.

Решающую роль сыграли инициативность и «пробивные» способности старшего по дому Александра Андреевича. Он смог заинтересовать людей и объединить ради общего дела - благоустройства высотки № 3 в Электрическом проезде.

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