Жительница ул. Маресьева о дороге: Дети идут в школу и тонут!

18.06.2020 | 20:12

Грунтовка на улице Маресьева, ведущая под путепровод, предвосхищает то, что будет дальше. Автомобилистам и пешеходам предстоят серьезные испытания. Одним нужно аккуратно выбирать место для проезда, вторым - прыгать в сторону, чтобы не окатило грязью.

«Обещали ремонтировать, но никогда, наверное, не будут. Ямы - по колено. Вроде засыпает хозяин стоянки, помогает, а после каждого дождя все вымывает», - рассказал водитель.

«Все эти лужи, болота здесь давно. А как дети в школу пойдут, неизвестно», - отметила горожанка.

Попытки восстановления проезда под мостом предпринимались, но не очень удачно.

«Тут у нас была из уличного комитета, она насыпала крошку, но ее хватило на год. И все. Мы тут живем, считается центр, но дороги...» - сообщила женщина.

«Отвратительные дороги, не пройти. Дети идут в школу и тонут! Автомобилисты под мостом едут, никакого тротуарчика нет», - пожаловалась пенсионерка.

Люди обращают внимание и на то, что короткий путь под мостом ведет к школам № 11 и 12, детским садам. Пешеходный переход наверху ликвидировали, до ближайшего - приличное расстояние, мало кто хочет делать крюк. Вот и идут по грязи.