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Из жизни

Жители проезда Маресьева ни разу не видели замены дороги

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«Можете вниз спуститься. Там ни пройти, ни проехать нельзя, особенно в проезде Маресьева, где мы живем. Асфальта нет, ничего там нет», - пожаловалась горожанка.

Местные жители недовольны тем, что у них под ногами: остатки твердого покрытия, которое было уложено лет 40 назад, какие-то заплатки буграми, ямы, щебенка.

«Хоть вообще невозможно. У нас дети, внуки ходят в школу. Построили мост, настроили стоянок, гаражей, все получают за это деньги, но делать никто не делает», - рассказала Тамара Ивановна.

Бизнес и не обязан за свой счет ремонтировать дорогу, но тогда вопрос, куда уходят налоги автомобилистов. Основную транспортную артерию наверху регулярно обновляют, а проезд в частный сектор ни разу не видел полноценной замены. Лишь латание дыр, и то силами местных.

Неверные действия даже привели к обратному результату.

«Была ливневка, был раньше дренаж хороший - все забито. Никто не чистит. У меня муж выходит, маленько тут пробьет, там», - отметила женщина.

Почему коммунальщики не следят за тем, что творится в проезде Маресьева, - резонный интерес горожан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А зачем он им там одна пьянь

Гость||

Гость писал(a):

там одна пьянь
Почему одна?

Имя: Гость
Комментарий:

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