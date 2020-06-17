Жители проезда Маресьева ни разу не видели замены дороги

17.06.2020 | 20:00

«Можете вниз спуститься. Там ни пройти, ни проехать нельзя, особенно в проезде Маресьева, где мы живем. Асфальта нет, ничего там нет», - пожаловалась горожанка.

Местные жители недовольны тем, что у них под ногами: остатки твердого покрытия, которое было уложено лет 40 назад, какие-то заплатки буграми, ямы, щебенка.

«Хоть вообще невозможно. У нас дети, внуки ходят в школу. Построили мост, настроили стоянок, гаражей, все получают за это деньги, но делать никто не делает», - рассказала Тамара Ивановна.

Бизнес и не обязан за свой счет ремонтировать дорогу, но тогда вопрос, куда уходят налоги автомобилистов. Основную транспортную артерию наверху регулярно обновляют, а проезд в частный сектор ни разу не видел полноценной замены. Лишь латание дыр, и то силами местных.

Неверные действия даже привели к обратному результату.

«Была ливневка, был раньше дренаж хороший - все забито. Никто не чистит. У меня муж выходит, маленько тут пробьет, там», - отметила женщина.

Почему коммунальщики не следят за тем, что творится в проезде Маресьева, - резонный интерес горожан.