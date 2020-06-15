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Из жизни

На Онежской улице пенсионерка упала у подъезда и разбила голову

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Пенсионерка с больными ногами утверждает, что рухнула при входе в подъезд своего дома на Онежской, 19, и поручила травмы. Они залечены, но память о событии пугает.

«С головой лежала, кровищи сколько вышло! И нога никуда не годится», - пожаловалась Анна Васильевна.

Пенсионерка просит отремонтировать лестницу. Она невысокая, потому больших затрат не потребует.

«Я старая, 90 лет, и то упала. А тут маленькие», - отметила женщина.

Детям тоже необходима прочная и ровная поверхность для шага. Неплохо было бы пристроить и перила для пожилых, тогда вероятность упасть снизилась бы.

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Гость||

На самом деле,почему в большинстве домов отсутствуют перила на крыльце у подъездов?,ни старому не спуститься,не подняться (ноги уже с трудом поднимаются на высоту),ни малому (детям тоже держась за перильца легче будет и подниматься и спускаться) с подъездного крылечка.

Имя: Гость
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