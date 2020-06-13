На Экспериментальной навели порядок и не обошлись без недоделок

13.06.2020 | 19:45

Предъявить претензии в бездействии работникам коммунальной сферы нельзя, признают жители улицы Экспериментальной. Специалисты обрубили и вывезли самые большие сломанные ветки деревьев с небольшой аллеи за домом № 1, побелили стволы. Стало красиво и относительно чисто.

«Приходили четверо, все собрали, весь мусор - у нас же тут собираются, распивают, потом бутылки бросают. Везде прошли, все убрали», - отметила Тамара Александровна.

Но в глаза бросаются недоделки. Все еще нависают над головой высохшие массивные ветви, а в овраге свалены охапки сучков - их сдвинули подальше от тропинки и как бы спрятали от глаз людей.

Тамара Александровна лояльно относится к работникам коммунального хозяйства, ценит их непростой труд, замечания делает, но и плюсы тоже подмечает.

«На ближнем участке тоже надо было попилить. Раньше, конечно, совсем уж безобразие было, с работы ходить боялись, потому что ветки с двух сторон клонились», - рассказала пенсионерка.

Сейчас аллея пуста. До пандемии она такой не была, по ней активно прогуливались жители.

Тамара Александровна верит, что к времени полной отмены ограничений прогулок участок очистят от мусора лучше, а заодно допилят оставшиеся аварийные ветки.