Сетевое издание|18+|Суббота|13 июн 2020|20:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

На Экспериментальной навели порядок и не обошлись без недоделок

Печать

Предъявить претензии в бездействии работникам коммунальной сферы нельзя, признают жители улицы Экспериментальной. Специалисты обрубили и вывезли самые большие сломанные ветки деревьев с небольшой аллеи за домом № 1, побелили стволы. Стало красиво и относительно чисто.

«Приходили четверо, все собрали, весь мусор - у нас же тут собираются, распивают, потом бутылки бросают. Везде прошли, все убрали», - отметила Тамара Александровна.

Но в глаза бросаются недоделки. Все еще нависают над головой высохшие массивные ветви, а в овраге свалены охапки сучков - их сдвинули подальше от тропинки и как бы спрятали от глаз людей.

Тамара Александровна лояльно относится к работникам коммунального хозяйства, ценит их непростой труд, замечания делает, но и плюсы тоже подмечает.

«На ближнем участке тоже надо было попилить. Раньше, конечно, совсем уж безобразие было, с работы ходить боялись, потому что ветки с двух сторон клонились», - рассказала пенсионерка.

Сейчас аллея пуста. До пандемии она такой не была, по ней активно прогуливались жители.

Тамара Александровна верит, что к времени полной отмены ограничений прогулок участок очистят от мусора лучше, а заодно допилят оставшиеся аварийные ветки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте