На Октябрьской, 7, в квартирах почти неделю нет воды

06.06.2020 | 18:30

В Международный день защиты детей жильцы трех квартир в доме на Октябрьской, 7, порадовались, что в гости в нарушение традиции не пришли внуки: 1 июня люди остались без воды.

Засорились сети. Рабочие из управляющей компании попытались их прочистить. У них не получилось, один стояк пришлось перекрыть.

«Сейчас у нас ничего не идет. Соседи хорошие, они ситуацию понимают, но это же парадокс какой-то!» - отметила Нина Георгиевна.

Дом построен в 1930 году, рядом со вторым подъездом была выгребная яма. Через 30 лет здание снабдили системой водоотведения с выходом в городскую канализацию, но рабочие не совсем аккуратно протянули ветку к колодцу.

«Они просто положили трубы, и все. Яма как была, так и осталась. Что жидкое, то в трубу вытекает, а все прочее сходит вниз и заиливается. Надо, чтобы пригнали машину, вычистили этот ил, и станет опять нормально», - рассказала жительница дома.

Промыва сетей обычно хватает на полтора-два года. В последний раз это делали в январе 2019-го, так что время пришло. Заявку управляющая компания сделала 1 июня, коммунальные работники прибыли 3-го, осмотрели колодцы и уехали.

«Мы стали писать 3-го также Ильину, главе администрации города Пензы, Денисову в Железнодорожную администрацию и копию письма отправили Левченко, чтобы она тоже была в курсе ситуации. Засор не устранен, жители страдают, помочь мы им не можем, так как в нашем распоряжении нет такой машины. В принципе, и быть не должно, потому что сети городские», - сообщила учредитель управляющей компании Юлия Канцерова.

В ресурсоснабжающей организации пояснили: специалисты приедут по этому адресу в порядке очереди. Но поскольку проблема с засором возникает регулярно, нужно ее решать. Жильцам придется договариваться с управляющей компанией и менять сети у дома. Трубам уже 60 лет, они в плачевном состоянии, пропускная способность упала до минимума.