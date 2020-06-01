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Из жизни

На ул. Коммунистической спустя год повторился конфликт с трактором

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«Вот мой бордюрчик, вот мальвы растут по краюшку. А он сейчас доехал до кустов - и я его танком остановила, говорю: «Сдай назад!» - рассказала жительница дома № 47 на ул. Коммунистической Галина Алексеевна.

Женщина грудью перекрыла дорогу трактору. Машина от управляющей организации заехала на лужайку и раздавила цветы.

«Их поломали. Вот валяются», - пожаловалась Галина Алексеевна.

Инженер организации не видит в произошедшем ничего криминального. Рабочие намеревались выполнить задание.

«Там придомовая территория, мы убираем с нее опиленные деревья, которые упали в апреле при снегопаде», - пояснил инженер АО «Жилфонд Железнодорожного района» Сергей Александрович.

Возмущение Галины Алексеевны понять можно - не первый раз тракторист вредит, по ее мнению. В прошлом году техника снесла ограждение у дома, задела сушилку - ту перекосило. И ничего не починили, хотя люди много раз обращалась в управляющую компанию.

«Ну сушилку мы выправим, это не проблема. Все сначала нужно убрать с придомовой территории: бревна, что нападало, все сучки. Все уберем и выправим», - пообещал Сергей Александрович.

Теперь помяли цветы. Тракторист оправдывается - он не видел их, там сплошной зеленый ковер, не разглядишь мальвы. Галина Алексеевна считает, не стоило вообще заезжать на лужайку, могли бы собрать ветки руками.

«Они же тонкие, пеньки попилены. Это под силу рабочим, я так думаю, там три мужчины-помощника. Неужели они не могут в трактор их сложить, почему надо ехать напролом?» - возмутилась пензячка.

Женщина намеревается опоясать клумбы яркими лентами - пусть всем будет видно. И проследит, чтобы инженер сдержал слово и отремонтировал сушилку.

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Гость||

потому что пензенские рукожопы

Гость||

А Вы хитрожопы с какой Тутуновки?

Гость||

Все тяп-ляп.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Галина Алексеевна считает, не стоило вообще заезжать на лужайку, могли бы собрать ветки руками.
Вот Алексеевна взяла бы и собрала и утилизировала! А эти бабки со своими цветами достали, дети и взрослые страдают от аллергии, а эти гады разводят их во дворе! Вот закон издали бы, завел полисадник во дворе многоэтажки с цветущими, оплачивай лечение всем алергикам, Это ведь умышленное причинение вреда здоровью!

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