На ул. Клары Цеткин пар от теплотрассы портит видимость на дороге

28.05.2020 | 19:44

Надземная ветка теплотрассы на улице Клары Цеткин - не только передаточное звено для поставки тепла в квартиры жителей Шуиста. Она периодически выпускает пар, поражает звуковыми эффектами и щедро разбрызгивает горячую воду. Бывает, что половина улицы будто погружается в туман.

«Без конца идет пар. Иногда он идет, когда маршрутки едут, и не видно, что тут творится. Безобразие одно!» - возмутилась пенсионерка.

Сохранились такие картины в архивах 11 канала.

«Конденсат от пара, наверное», - предположил прохожий.

«Это специально они спускают периодически», - пояснила женщина.

Поток бывает и больше, на данный момент воды совсем немного. Но, случается, она заливает тротуар, подходы к зебре. А там и без того низина и ямы на дороге, лужи не высыхают.