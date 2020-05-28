На ул. Клары Цеткин пар от теплотрассы портит видимость на дороге

Надземная ветка теплотрассы на улице Клары Цеткин - не только передаточное звено для поставки тепла в квартиры жителей Шуиста. Она периодически выпускает пар, поражает звуковыми эффектами и щедро разбрызгивает горячую воду. Бывает, что половина улицы будто погружается в туман.
«Без конца идет пар. Иногда он идет, когда маршрутки едут, и не видно, что тут творится. Безобразие одно!» - возмутилась пенсионерка.
Сохранились такие картины в архивах 11 канала.
«Конденсат от пара, наверное», - предположил прохожий.
«Это специально они спускают периодически», - пояснила женщина.
Поток бывает и больше, на данный момент воды совсем немного. Но, случается, она заливает тротуар, подходы к зебре. А там и без того низина и ямы на дороге, лужи не высыхают.
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