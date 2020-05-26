Куча асфальтовой крошки портит вид на 2-й Проезжей улице

26.05.2020 | 20:00

«Уже лет пять назад сюда привозилось и увозилось, привозилось и увозилось, складировалось. Пыль, гам, шум. Дошло до того, приезжают, я говорю: «Заглуши двигатель!» - «Тебе чего надо?» - пожаловался местный житель.

Неизвестные устроили склад на 2-й Проезжей улице. Асфальтовую крошку сдвигают в угол к гаражам.

Кучи бывают больше, меньше - в зависимости от поступления или переброски материала в ином направлении. Теоретически не мешают, проезд или проход не загораживают. Но некоторые обитатели высказывают недовольство, они вправе настаивать: жилая зона не должна служить складом для дорожного материала. И так с ближайшей контейнерной площадки туда отходы летят - в дополнение к куче гранулята.

«У нас полно детей. Все с мусорки идет прямо до Макаренко. Мы убираемся, чистоту соблюдаем, а этим по фигу», - отметил мужчина.

Управление жилищно-коммунального хозяйства занялось выяснением происхождения груды асфальтовой крошки и законности ее складирования на муниципальной земле на 2-й Проезжей улице.