Дорога на Стрельбищенской скрылась за деревом и рекламным щитом

09.05.2020 | 20:10

Незнающий человек не найдет съезд к домам на Стрельбищенской - и старым, и новым. Он спрятан за рекламной конструкцией и многоствольным деревом.

«Здесь получается закрытый поворот. Тут забор стоит, машины проезжают - ни разъехаться, ничего. И рядом - сухие деревья, «Зеленстрой» их не может убрать», - рассказал Владимир Николаевич.

История дороги мрачна. Когда в 2016 году возводили новостройки за бараками, большегрузы раздавили некрепкую полосу.

«У нас единственная дорога, по которой можно пройти, выехать. Всю размесили до крайней степени, никто внимания не обращает. Детям в школу ходить, маленьких в садик водить как? Люди - в основном пенсионеры. В глухой деревне так не живут, как мы!» - возмущалась Валентина Николаевна.

Спустя год застройщик сжалился над народом и песком засыпал непролазную грязь. Даже в относительно сухой период, когда дождя не было дня два, жижа под ногами все равно впечатляла.

«Нам обещали дорогу заасфальтировать, отремонтировать, территорию благоустроить. Это все еще в 13-м году было», - уточняла Наталья Викторовна.

Вскоре застройщик привез асфальтовую крошку и укрепил немного проезжую часть. Только не может вторичный материал выдержать давление сотен машин.

«Нужно засыпать ямы и сделать ровный асфальт. Проехать нельзя, обойти грязь и лужи в дождь невозможно», - отметила Светлана.

Путь останется однополосным. Его невозможно расширить из-за частной застройки с обеих сторон близ съезда. Но сделать обзор широким можно: дерево действительно мешает, как и рекламный щит.