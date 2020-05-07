Из жизни

Житель дома на Пацаева пожаловался на горы сломанных веток во дворе

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Сломанные во время апрельского снегопада деревья убрали с центральных улиц Пензы, из дворов новых высоток. В районах старой застройки горы стволов и веток все еще громоздятся. На Западной Поляне чуть ли не в каждом квадрате обломки погребли под собой лавки и качели.

Возмущенный телезритель позвонил в «Службу 11» и заявил о безобразии перед домом № 7Б на Пацаева. Однако там журналисты не встретили ни одного заинтересованного человека.

«Падает - убрать надо», - нейтрально отметила женщина.

«У меня детей нет, мне все равно», - пояснил мужчина.

Детский городок привезли на Старую Западную в 2017-м. Открывали игровую зону торжественно, но ухаживать за ней оказалось, в общем-то, некому. В прошлые годы она зарастала бурьяном по краям, в 2020-м ее опутали сигнальной лентой, чтобы родители не водили малышей в период самоизоляции.

Те и не стремятся, в отличие от выпивающих взрослых, которых не пугают никакие ограничения. Они сдвинули обломки деревьев в сторонку, освободили себе лавки и направляют энергию на уничтожение содержимого бутылки.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возмущенный телезритель позвонил в «Службу 11» и заявил о безобразии перед домом № 7Б на Пацаева
Пусть возмущения активистам высадившим эти деревья выскажет! У ребенка аллергия, сколько уже можно тратить деньги из-за этих природолюбителей!

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