Житель дома на Пацаева пожаловался на горы сломанных веток во дворе

07.05.2020 | 19:36

Сломанные во время апрельского снегопада деревья убрали с центральных улиц Пензы, из дворов новых высоток. В районах старой застройки горы стволов и веток все еще громоздятся. На Западной Поляне чуть ли не в каждом квадрате обломки погребли под собой лавки и качели.

Возмущенный телезритель позвонил в «Службу 11» и заявил о безобразии перед домом № 7Б на Пацаева. Однако там журналисты не встретили ни одного заинтересованного человека.

«Падает - убрать надо», - нейтрально отметила женщина.

«У меня детей нет, мне все равно», - пояснил мужчина.

Детский городок привезли на Старую Западную в 2017-м. Открывали игровую зону торжественно, но ухаживать за ней оказалось, в общем-то, некому. В прошлые годы она зарастала бурьяном по краям, в 2020-м ее опутали сигнальной лентой, чтобы родители не водили малышей в период самоизоляции.

Те и не стремятся, в отличие от выпивающих взрослых, которых не пугают никакие ограничения. Они сдвинули обломки деревьев в сторонку, освободили себе лавки и направляют энергию на уничтожение содержимого бутылки.