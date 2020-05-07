Пляж у городской больницы № 6 нуждается в уборке

07.05.2020 | 19:48

Пляж у пруда рядом с больницей, известной в народе как шестая городская, после зимы нуждается в уборке. Мусора не так много, как в прошлые годы, но он есть - плавают в воде куски теплоизоляции труб, разбросаны бутылки по берегу, пакеты с мешками. Видимо, какие-то активисты собирали тару, но не донесли до ближайшего бака.

Ежегодно, как правило, отходов хватает. Например, в середине апреля 2019-го можно было свободно гулять, так что дедушка школьницы пошел помогать ей собирать крышки от пластиковых бутылок.

«Вот прошлись: бутылки не собираем, а пробки собираем - сотен пять есть. Там много кучек, особенно в саду, где компании сидят», - рассказывал мужчина.

Зимой туда приходят любители поплавать в ледяной воде, рыбаки, компании, которые жарят шашлык. Некоторые приносят горячительные напитки. Однако сил или желания нормально утилизировать пустую тару есть не у всех.