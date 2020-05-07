Из жизни

Пляж у городской больницы № 6 нуждается в уборке

Печать

Пляж у пруда рядом с больницей, известной в народе как шестая городская, после зимы нуждается в уборке. Мусора не так много, как в прошлые годы, но он есть - плавают в воде куски теплоизоляции труб, разбросаны бутылки по берегу, пакеты с мешками. Видимо, какие-то активисты собирали тару, но не донесли до ближайшего бака.

Ежегодно, как правило, отходов хватает. Например, в середине апреля 2019-го можно было свободно гулять, так что дедушка школьницы пошел помогать ей собирать крышки от пластиковых бутылок.

«Вот прошлись: бутылки не собираем, а пробки собираем - сотен пять есть. Там много кучек, особенно в саду, где компании сидят», - рассказывал мужчина.

Зимой туда приходят любители поплавать в ледяной воде, рыбаки, компании, которые жарят шашлык. Некоторые приносят горячительные напитки. Однако сил или желания нормально утилизировать пустую тару есть не у всех.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Вся пенза благодаря Ивану помойка

Гость||

Регбистов-экбиционистов туда

Гость||

Какой ужас, каждый год одно и то же. И не кому нет дела не главе города, не главе администрации Октябрьской администрации, раньше обращался к Козенко , Кувайцеву, Белозерцеву, , время нечего не меняет о зонах отдыха вспоминают когда наступает лето, дают срок две недели. но и конечно не кто за этими сроками больше не интересуется. Вот вам и экология и благоприятная среда, да и сами мы не приучены за собой убирать.

Гость||

Поросята

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте