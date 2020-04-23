Из жизни

Житель Колхозной улицы нашел массу ошибок в укладке бордюра

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Житель улицы Колхозной уверен, что бордюры кладут не так, как надо, не в том месте, где следует, и в неполном объеме. Он продемонстрировал, что именно считает ошибкой дорожников: с нечетной стороны улицы камни лежат так, что газон оказывается вровень с ними или даже выше.

«Можно было грейдером выровнять, снять эту почву, чтобы она опять не полезла и не забила камни. Ее смоет, и бордюр скроется», - пояснил Александр Иванович.

Именно это и произошло на другой, четной стороне. Камней или не осталось, или они где-то в земле - сейчас и не разглядишь.

«Здесь бордюры были! Когда трубы клали для водопровода, их вытащили, а дальше - люди есть люди: кто обратно закопал, кто домой забрал, деваться им некуда», - рассказал активист.

Сейчас укладывать камни планируют лишь с нечетной стороны улицы, чем мужчина недоволен и потому звонил в ведомство, которое курирует проект обновления дороги.

«Спрашиваю: «Почему так делаете? - «Так спроектировали и так решили!» - «А изменения если будут?» - «Ничего не знаю, все договорено». Ну как договорено? Не по-человечески же делается. Если бордюра не будет, вода вся в огороды пойдет», - выразил опасения Александр Иванович.

При четкой границе дороги вряд ли смогут разъехаться две встречные машины, если одна из них окажется грузовой - собирающей мусор или откачивающей жидкие отходы. Пропустить ее уже не получится.

«Если по уму делать, здесь надо было сантиметров на 30 бордюр в сторону от дороги подвинуть и с той стороны. Дорога сразу расширится, будет семь метров, машины свободно развернутся», - опроверг сомнения пенсионер.

Мужчина намерен отстаивать свою точку зрения: если уж выделены деньги на новую дорогу, то ее надо сделать достойно, одинаковой для четной и нечетной сторон улицы.

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Зачем вообще в колхозе бордюры?

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