Из жизни

В доме на улице Ватутина из-за вируса рабочие бросили ремонт на середине

Печать

Как с поля боя, уходили мастера из четвертого подъезда дома № 10 на Ватутина. Побросали стройматериалы, инструменты, не доделали косметический ремонт. Их спугнул коронавирус.

«Закончили в пятницу, 27 марта. Все, что было, оставили, бросили, и 30 марта уже никто не пришел. Хоть и маски, и перчатки, но народу-то много ходит: и дети, и старики, кто в магазин, кто с собакой. А у нас такая грязь в подъезде», - рассказала жительница дома.

Через свалку у входа и на первом этаже жильцы пробираются в свои квартиры, на остальных уборщица мыла полы. Один раз в подъезде воевали с коронавирусом, публика наблюдала за процессом.

«Видно, что опрыскивали входную дверь. А мусор так и остался! Его вроде как никто не должен убирать. Понятно, что строители придут и, наверное, будут заканчивать это дело, но бацилл-то не меньше», - рассудила пензячка.

Сотрудники управляющей компании «ЖЭК № 1» перешли на удаленный режим. Рабочие, не закончившие косметическое преобразование девятиэтажки, самоизолировались.

«Ремонт подъезда будет продолжен, когда будет снят карантин», - сообщила диспетчер ООО «ЖЭК № 1».

В марте губернатор Пензенской области ввел режим повышенной готовности. Приостановилась деятельность ряда предприятий и учреждений, гражданам предписали соблюдать режим самоизоляции. Хотя ограничения не распространялись на сотрудников организаций ЖКХ, бригады по ремонту прекратили свою деятельность во избежание распространения вируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

А мусор так и остался! Его вроде как никто не должен убирать.
Столько мешков с коронамусором?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте