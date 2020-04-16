В доме на улице Ватутина из-за вируса рабочие бросили ремонт на середине

16.04.2020 | 19:10

Как с поля боя, уходили мастера из четвертого подъезда дома № 10 на Ватутина. Побросали стройматериалы, инструменты, не доделали косметический ремонт. Их спугнул коронавирус.

«Закончили в пятницу, 27 марта. Все, что было, оставили, бросили, и 30 марта уже никто не пришел. Хоть и маски, и перчатки, но народу-то много ходит: и дети, и старики, кто в магазин, кто с собакой. А у нас такая грязь в подъезде», - рассказала жительница дома.

Через свалку у входа и на первом этаже жильцы пробираются в свои квартиры, на остальных уборщица мыла полы. Один раз в подъезде воевали с коронавирусом, публика наблюдала за процессом.

«Видно, что опрыскивали входную дверь. А мусор так и остался! Его вроде как никто не должен убирать. Понятно, что строители придут и, наверное, будут заканчивать это дело, но бацилл-то не меньше», - рассудила пензячка.

Сотрудники управляющей компании «ЖЭК № 1» перешли на удаленный режим. Рабочие, не закончившие косметическое преобразование девятиэтажки, самоизолировались.

«Ремонт подъезда будет продолжен, когда будет снят карантин», - сообщила диспетчер ООО «ЖЭК № 1».

В марте губернатор Пензенской области ввел режим повышенной готовности. Приостановилась деятельность ряда предприятий и учреждений, гражданам предписали соблюдать режим самоизоляции. Хотя ограничения не распространялись на сотрудников организаций ЖКХ, бригады по ремонту прекратили свою деятельность во избежание распространения вируса.