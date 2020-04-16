Из жизни

Деревянный столб в 2-м Солдатском проезде почти превратился в труху

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Столбы в городе меняют регулярно, старые еще встречаются на окраинах. Но совершенно гнилой экземпляр обнаружился в 2-м Солдатском проезде. Стоит он в частном секторе в начале улицы, у дома № 3. Деревянная опора почти превратилась в труху и вот-вот рухнет.

«Этот столб опасен и для жителей, и для окружающей среды. Если он упадет, то обязательно на дом, начнется судебное разбирательство - кому оно надо?» - задался вопросом Виталий Александрович.

19 мая 2019 года он лично ходил в «Горэлектросеть» писать заявление. Год миновал, мужчина беспокоится: не ровен час беда случится. Апрельский ветер на днях деревья валил, с корнем выворачивал. Гнилой столб чудом удержался.

«Будет обрыв, не дай бог - несчастный случай. Провода упадут в проезд, где идут прохожие. Может и током убить», - добавил неравнодушный горожанин.

Если еще и искру случайно выбьет, то старые постройки загорятся. Они стоят близко, так что весь порядок может заняться огнем. Вот сколько бед может случиться из-за одного гнилого столба.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

19 мая 2019 года он лично ходил в «Горэлектросеть» писать заявление.
Чтобы дело сдвинулось надо писать в прокуратуру.

Имя: Гость
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