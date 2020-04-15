Из жизни

Во дворе на улице Гладкова сломанное дерево легло на электрокабель

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Только голуби демонстрируют бесстрашие, усевшись на провисших проводах. Ветка старого дерева прибила к земле кабель. Один фонарный столб значительно накренился в сторону и того гляди рухнет.

«У нас только на бумаге все хорошо, а в жизни по-другому», - отметила пенсионерка.

В небольшом внутреннем дворике между улицами Гладкова и Володарского сейчас практически никто не прогуливается. Детей на площадке нет, пенсионеры стараются по максимуму соблюдать режим самоизоляции и не выходят из дома. Лишь редкие прохожие, направляющиеся в ближайший магазин, возмущаются увиденным.

«Безобразие! А людей сколько сейчас сидит без света? Нечего и говорить», - эмоционально отреагировала пензячка.

Под тяжестью снега, обрушившегося на Пензу в воскресенье, поваленными оказались десятки деревьев. Если на центральных улицах города последствия разгула стихии стараются устранить в ускоренном режиме, то во дворах до разбросанных веток, стволов, повисших на проводах, руки еще не дошли.

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Гость||

Там один чмошник электропилой вчера поваленные деревья пилил. Чо его не попросили-то?

Гость||

Чмошник не тот кто пилил, а тот который на это смотрел из окна, ковырял в носу, и потом написал такой дебильный комментарий.

Имя: Гость
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