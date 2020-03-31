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Из жизни | Жители ул. Шмидта пожаловались на соседку, носящую в дом мусор

31.03.2020|16:20
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Жители дома № 20 на улице Шмидта в шоке от того, с кем живут бок о бок. Их соседка в последние годы занимается накоплением вещей, которые другие люди выбрасывают. Квартира уже полна, так что женщина начала складывать добычу под окнами и в подъезде.

«Все тащит с помоек, мы уже устали с соседкой вытаскивать. Мы тащим далеко, чтобы она оттуда не принесла, а смотрим: опять! Она опять все собирает и тащит, кучи наложила. Мы ей говорим: убирай туда, в квартиру! Но в квартиру уже и не лезет - там столько мусора, что ужас», - пожаловалась Ольга Владимировна.

«Крысы грызутся. Мышей не слышно, а крысы грызут полы. Мы уже все просмотрели, все отодвигали, это ужас. Мухи летают огромные черные всю зиму у нас», - добавила женщина.

«Я живу на втором этаже, и мне приходится спускаться - у нас собачка. Мы спускаемся как минимум три раза с ней, и это все стоит», - рассказала жительница дома Вера.

То, что находится в подъезде, не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Прежде на лестничной клетке стоял шкаф, поднять который и крепкие мужчины не могли. Чтобы вынести, его нужно было распилить.

«Огромный шкаф загораживал половину лестницы и до половины ее двери, она в щелочку лазила. Там 15 швабр, какие-то рваные коврики - все подряд тащит и тащит. Приходит ночью - мы слышим иногда, - а днем мы ее найти не можем», - пояснила Ольга Владимировна.

«Она вообще не показывается, ее не видать, хоть и кошку выгуливает. Выпускает на день, а после забирает, а сейчас ее и с кошкой не видать. Приходил ее сын, он тоже на нее ругается, потому что в квартиру не пройти», - пояснила пензячка.

Жители писали жалобы, но чиновники не смогли помочь. Разговор с соседкой тоже не возымел действия. Если раньше люди терпели, то теперь в связи с коронавирусом опасаются: человек в годах каждый день ходит по улице, собирает мусор и несет к себе в квартиру - налицо сразу несколько возможных факторов возникновения заболеваний.

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Гость|31.03.2020 19:08|

Это заболевание. Неофициальное название "синдром Плюшкина".

К сожалению не лечится.

Гость|31.03.2020 19:19|

это психическое заболевание часто в пожилом возрасте нужна помощь специалиста будет только хуже связывайтесь с родствениками и всем подьездом помогите избавится от помойки!!

Имя: Гость
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