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Из жизни | В Проезжем проезде люди выстлали тропу из ковров и разного хлама

26.03.2020|19:06
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В Проезжем проезде люди много ходят. Так как условия для населения безлошадного не созданы, изобретательные жители сами себе облегчили существование, оригинальным дорожным материалом выстлали овраг, вечно заполненный грязью. Составляющие тропы - древесно-стружечные, ковровые изделия, собранные гражданами на контейнерных площадках.

Специфические тропы не для общего пользования. В холодный мартовский день журналисты 11 канала не застали там тех, кто обычно разгуливает по коврам и гладильным доскам. Да, и такой элемент есть в дорожном покрытии. Летом доводилось пересекаться - ведь овраг такое удобное убежище для людей, ценящих праздное существование.

«Здесь и бомжи, и все обитают», - рассказала горожанка.

И такие, кто зарабатывает сбором металла, картона - на простые нужды. Сам себе хозяин: захотел - вышел на работу, нет желания - сиди отдыхай.

Пока в овраге некомфортно, да и в ближайший месяц условий тоже не будет - мокро, холодно. Поэтому тропа приводит в тупик. Как потеплеет, народ обустроится поуютнее.

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Гость|26.03.2020 20:11|

Видать Ивана Белозерова ждали а он не пришел!

Гость|26.03.2020 21:00|

Гость писал(a):

Видать Ивана Белозерова ждали а он не пришел!
https://ren.tv/news/v-rossii/677959-semiu-penzenskogo-gubernatora-zapodozrili-v-zakhvate-dorogi-i-kliniki

Имя: Гость
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