25.03.2020 | 19:14

На Заводской грязно. А столько попыток предпринимается по ликвидации завалов мусора! Районная администрация высаживала там не один десант.

В конце минувшего года у домов № 13, 11, 15 вырубили кусты, вывезли упавшее дерево и большое количество бытовых отходов. Только у последнего - у бывшего общежития - снова растет свалка.

Ирина Анатольевна провела там много лет, но это было давно. Она приехала и ужаснулась увиденному - прежде столько не мусорили.

«Сейчас стал бардак один», - отметила женщина.

Хотя Ирина Анатольевна не подозревает, что еще могут натворить современные местные жители. В архивах 11 канала видео в наличии - есть с чем сравнить.

Свежий мартовский снег чуть приукрасил картину и немного скрыл изъяны. Они обнажатся, как только пригреет солнце.

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