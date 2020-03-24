24.03.2020 | 19:06

Полгода не срок. За этот период некоторые жители улицы Заводской так и не привыкли носить мусор в контейнеры. Площадку переместили в октябре 2019-го.

Прежде она стояла у бокового фасада дома № 11. Но мусоровозу туда подъезжать было тяжело - путь разбили большегрузы с предприятия по соседству.

«Они считают, что дорога плохая. А почему на эту дорогу нельзя привезти два самосвала щебня и просто-напросто засыпать?» - недоумевала горожанка Валентина Андреевна.

Поначалу баки перенесли к детской площадке. Народ закономерно возмутился - почему малыши должны играть рядом с мусорными ящиками. Через пару дней контейнеры перекатили на муниципальную землю. На новом месте довольно чисто, не считая свалки в овраге поблизости. Но на старом, у бокового фасада Заводской, 11, много мусора и грязи. Хотя администрация района уже помогала очистить территорию, эффект оказался кратковременным.

«Порядочности в нас нет. Никто ничего не поддерживает. Раз в месяц приедут, уберутся и все», - отметила женщина.

Не так уж далеко от домов расположилась контейнерная площадка - две минуты ходьбы от самого дальнего подъезда. Только ленивые граждане не внемлют призывам поддерживать чистоту. Они швыряют мусор, где им удобно.

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