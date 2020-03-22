Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 мар 2020|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Из жизни | Мусор на обочинах дороги в поселке Нефтяник ждет весеннего субботника

22.03.2020|11:17
Печать

Поселок Нефтяник - как обособленный городок на окраине областного центра, хотя пассажирский транспорт в него ходит исправно. И даже перемены в лучшую сторону случаются. К примеру, дорогу сделали.

В прошлые годы на ней были ямы, выбоины, канавки посреди проезжей части - и грязь. Теперь же полотно ровное, но вот жижа никуда не делась. Она как была на обочинах, так и осталась.

«Грязи нам подсыпали. И там сузили дорогу для маршруток, и боковинки все грязью подсыпаны вместо крошки», - описала состояние новой дороги Татьяна Николаевна.

Мусор в Нефтянике может копиться годами. В 2017-м журналистам «Службы 11» доводилось встречаться с местной жительницей. Ее возмущали горы сгнивших бревен, веток рядом с деревянными бараками.

«Вон видите сколько? Года три лежат, а то и больше. Нужно убирать, а ничего не делают», - пожаловалась тогда одна из обитательниц деревянного строения Мария Петровна.

После выхода сюжета в эфир показанные залежи коммунальщики ликвидировали. Деревья пообрезали, ветки убрали. Так за минувшие годы еще больше накопилось мусора.

«Прошлый год убирали. Но ведь тополя-то все старые, они ломаются. Это еще хорошо, люди в кучи с дороги убирают», - добавила Татьяна Николаевна.

Но вывозить не помогают - мешок с жухлой листвой прислонили к дереву минувшей осенью. Он перезимовал благополучно, будет ждать весеннего субботника - на обочине хорошей асфальтированной дороги.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|22.03.2020 11:37|

Какой ещё субботник. Сами убирайте.

Гость|22.03.2020 12:19|

Субботники были законными тогда,когда земля принадлежала крестьянам,а заводы рабочим.А сейчас это не субботник,а принуждение бюджетников к бесплатному труду с одной лишь целью,прикрыть разворовывание бюджетного бабла.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте