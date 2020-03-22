22.03.2020 | 11:17

Поселок Нефтяник - как обособленный городок на окраине областного центра, хотя пассажирский транспорт в него ходит исправно. И даже перемены в лучшую сторону случаются. К примеру, дорогу сделали.

В прошлые годы на ней были ямы, выбоины, канавки посреди проезжей части - и грязь. Теперь же полотно ровное, но вот жижа никуда не делась. Она как была на обочинах, так и осталась.

«Грязи нам подсыпали. И там сузили дорогу для маршруток, и боковинки все грязью подсыпаны вместо крошки», - описала состояние новой дороги Татьяна Николаевна.

Мусор в Нефтянике может копиться годами. В 2017-м журналистам «Службы 11» доводилось встречаться с местной жительницей. Ее возмущали горы сгнивших бревен, веток рядом с деревянными бараками.

«Вон видите сколько? Года три лежат, а то и больше. Нужно убирать, а ничего не делают», - пожаловалась тогда одна из обитательниц деревянного строения Мария Петровна.

После выхода сюжета в эфир показанные залежи коммунальщики ликвидировали. Деревья пообрезали, ветки убрали. Так за минувшие годы еще больше накопилось мусора.

«Прошлый год убирали. Но ведь тополя-то все старые, они ломаются. Это еще хорошо, люди в кучи с дороги убирают», - добавила Татьяна Николаевна.

Но вывозить не помогают - мешок с жухлой листвой прислонили к дереву минувшей осенью. Он перезимовал благополучно, будет ждать весеннего субботника - на обочине хорошей асфальтированной дороги.

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