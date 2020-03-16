16.03.2020 | 18:32

Лишь самые отчаянные жители улицы Измайлова решаются на поход к мусорным бакам. Остальные выбирают другие варианты, потому как путь к контейнерам стал слишком экстремальным: грунтовая дорога фактически перепахана большегрузами, пятачок, на котором прежде стояли ящики, скрылся под толстым слоем жижи.

«Невозможно. С тех домов, может, пройдут, а от нас вообще нереально. Стройка - они все раздолбили. Мы надеемся, что они закончат со стройкой и хоть что-то сделают», - отметила горожанка.

К детскому саду на Измайлова, 51а, добавили дополнительные помещения. Строить их начали в прошлом году. Подрядчик снес несколько самовольно возведенных сараев, передвинул контейнеры и уличный туалет, уничтожил подходы к этим важным для населения объектам.

«Ужасно, никак не подойдешь, со всех сторон кружишь», - рассказала местная жительница.

Новый корпус детсада осматривал глава администрации города Андрей Лузгин. Он и внутри побывал, и вокруг дошкольного учреждения градоначальник тоже все осмотрел. Но в конце февраля еще снег лежал, морозило. Не было такой ужасающей грязи за детским садом.

Теперь только экстремалы способны подойти к контейнерам или туалету. Некоторые пытаются закинуть пакеты в баки издалека - промахиваются.

У новой ограды садика тракторист недавно высыпал кучу щебня. У жителей появилась призрачная надежда: вдруг это для них, может хоть тропинку сделают.

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