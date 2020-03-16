Сетевое издание|18+|Понедельник|16 мар 2020|19:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  84.75  |  $  76.07

Из жизни | Жители улицы Измайлова не могут подойти к мусорке из-за большой лужи

16.03.2020|18:32
Печать

Лишь самые отчаянные жители улицы Измайлова решаются на поход к мусорным бакам. Остальные выбирают другие варианты, потому как путь к контейнерам стал слишком экстремальным: грунтовая дорога фактически перепахана большегрузами, пятачок, на котором прежде стояли ящики, скрылся под толстым слоем жижи.

«Невозможно. С тех домов, может, пройдут, а от нас вообще нереально. Стройка - они все раздолбили. Мы надеемся, что они закончат со стройкой и хоть что-то сделают», - отметила горожанка.

К детскому саду на Измайлова, 51а, добавили дополнительные помещения. Строить их начали в прошлом году. Подрядчик снес несколько самовольно возведенных сараев, передвинул контейнеры и уличный туалет, уничтожил подходы к этим важным для населения объектам.

«Ужасно, никак не подойдешь, со всех сторон кружишь», - рассказала местная жительница.

Новый корпус детсада осматривал глава администрации города Андрей Лузгин. Он и внутри побывал, и вокруг дошкольного учреждения градоначальник тоже все осмотрел. Но в конце февраля еще снег лежал, морозило. Не было такой ужасающей грязи за детским садом.

Теперь только экстремалы способны подойти к контейнерам или туалету. Некоторые пытаются закинуть пакеты в баки издалека - промахиваются.

У новой ограды садика тракторист недавно высыпал кучу щебня. У жителей появилась призрачная надежда: вдруг это для них, может хоть тропинку сделают.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|16.03.2020 19:01|

Крепитесь! Только год прошёл с начала МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте