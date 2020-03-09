09.03.2020 | 18:44

В Райках детской площадки нет и никогда не было, говорят мамы. Некоторые из них в юности и сами играли где придется, рискуя жизнью. Теперь растет новое поколение, не зная, что такое горки, качели, тяги-перетяги рядом с домом.

На Солдатской, где живет Надежда, ничего подобного не видели. А отпускать дочку-первоклассницу куда-то далеко, к многоквартирным домам, страшно.

«Улица, двор. На деревьях, в овраге, который весь заполнен мусором. То есть детям нашим играть негде. Тротуаров нет, только дорога. Дети играют в догонялки на дороге», - рассказала женщина.

Надежда нашла место в плотной частной застройке, где можно оборудовать игровую зону: на соседней Новогражданской есть свободный клочок земли. Летом там бурьян, куда прохожие кидают мусор. Но активные родители изменили бы общую картину. Только для начала нужны деньги на покупку разных конструкций для развлечений. Выделения средств жители добиваются не первый год.

«Горки и качели нам нужны, лазалки какие-нибудь для разных возрастов. Детей очень много в Райках, возраст разный. У нас никогда не было детской площадки», - сообщила пензячка.

«Я живу здесь с рождения своего ребенка. Очень страшно отпускать на улицу», - отметила местная жительница Марина.

Немаловажно, чтобы игровая зона была обнесена забором, ведь если удастся добиться выделения средств, детская площадка окажется рядом с дорогой.

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