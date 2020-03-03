03.03.2020 | 17:32

Не на своем месте стоит контейнерная площадка, уверяют жители Российской, 29, ее нужно вернуть на прежнее. Она находится наискосок от ворот дома № 29, а была чуть дальше на несколько шагов, за небольшим кирпичным строением.

Казалось бы, пара десятков метров разницы. Но это имеет значение.

«Надо снова перенести на это же место, как и было. Здесь она удобнее: большая машина заезжает задом, хоть здесь был разворот», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

Из-за того что пространство узкое и машины при спуске как бы упираются в площадку, случались небольшие происшествия. Один водитель помял бак для сбора пластика. Другой, по словам местных, задел за ограждение и поцарапал крыло отечественного авто.

«На весь этот район - одна помойка. И на частные дома все, и еще привозит организация. Весь мусор - сюда», - отметила местная жительница Надежда Васильевна.

Мужчина подкатил к баку. Ему, вероятно, удобно по пути выгружать бытовые отходы.

«Какая разница, если я полведра мусора вывалил? Мне надо на Кижеватова», - пояснил он.

Дело было не в час пик, поэтому автомобиль никому не помешал. Но случаются казусы, когда некоторые встают перед баком и выгружают мешки, сзади собирается пробка, нетерпеливые сигналят.

Если вернуть площадку на прежнее место, не станут посторонние создавать помехи движению.

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