27.02.2020 | 14:28

Нерегулируемый переход на Мира хоть и сделан не так давно (года два назад), но уже успел завоевать славу особо опасного. Там нередко сбивают людей.

В ноябре 2019-го машина задела женщину с маленькой девочкой. Обе были доставлены в больницу с травмами.

ЧП случаются по разным причинам: погодные условия, водители не пропускают. Пешеходам и так боязно ступать на данный участок, но коммунальные службы еще усложнили задачу - часть тротуара не очищена ото льда.

«Ну, наверное, те, кто отвечает за дорогу, не понимают этого. Поэтому нужно сделать кое-какое внушение таким людям», - рассудила жительница Пензы Галина Александровна.

Масса недочетов уместилась на маленьком, но важном участке. Здесь народ идет к зебре, а светофора нет, и водители не всегда могут оперативно среагировать, если человек поскользнется и упадет на проезжую часть.

«Смотрите, какой нарост над дорогой, и никто не думает об этом. А рядом - яма. И сколько уже здесь было несчастных случаев, потому что человек хочет пробежать, а тут - яма, а там - высота! И ничего не получается», - отметила Галина Александровна.

Провал существует с лета. Он образовался на стыке тротуара и проезжей части. Его края продолжают обламываться, яма растет.

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