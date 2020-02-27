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Из жизни | На ул. Мира люди рискуют попасть под машину из-за наледи у перехода

27.02.2020|14:28
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Нерегулируемый переход на Мира хоть и сделан не так давно (года два назад), но уже успел завоевать славу особо опасного. Там нередко сбивают людей.

В ноябре 2019-го машина задела женщину с маленькой девочкой. Обе были доставлены в больницу с травмами.

ЧП случаются по разным причинам: погодные условия, водители не пропускают. Пешеходам и так боязно ступать на данный участок, но коммунальные службы еще усложнили задачу - часть тротуара не очищена ото льда.

«Ну, наверное, те, кто отвечает за дорогу, не понимают этого. Поэтому нужно сделать кое-какое внушение таким людям», - рассудила жительница Пензы Галина Александровна.

Масса недочетов уместилась на маленьком, но важном участке. Здесь народ идет к зебре, а светофора нет, и водители не всегда могут оперативно среагировать, если человек поскользнется и упадет на проезжую часть.

«Смотрите, какой нарост над дорогой, и никто не думает об этом. А рядом - яма. И сколько уже здесь было несчастных случаев, потому что человек хочет пробежать, а тут - яма, а там - высота! И ничего не получается», - отметила Галина Александровна.

Провал существует с лета. Он образовался на стыке тротуара и проезжей части. Его края продолжают обламываться, яма растет.

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Гость|27.02.2020 19:10|

Не чего страшного. Щас потеплее будет бордюрами подопрут асфальт чтобы дальше не размывало и забудут до след. Весны, а следующей весной демонтируют закатать асфальт и новые бардюры поставят.

Гость|27.02.2020 20:14|

Уважаемые чиновники!Верните пешеходный переход на прежнее место! Страшно смотреть.когда люди по старой привычке перебегают через дорогу в том месте ,где много лет был пешеходный переход

Имя: Гость
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