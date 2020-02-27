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Из жизни | На пересечении ул. Пушкина и Гладкова на зебре разлилось море

27.02.2020|18:32
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Пешеходы на улице Пушкина рискуют и выходят на проезжую часть, чтобы не промочить ноги в огромной луже, что разлилась прямо на зебре на пересечении с Гладкова. Ливневки там нет, а рельеф местности таков, что вся вода с основной дороги стремится на второстепенную.

«А куда деваться? Ничего не поделаешь, придется по проезжей части. Летом тоже лужи. Низина, поэтому так получается», - рассказала жительница Пензы Наталья Владиславовна.

По мнению женщины, причина того, что на пересечении двух улиц в центре Пензы лужи образуются прямо на переходе, кроется в неверном выборе уклона на проезжей части.

«Тут с самого начала было ниже, я так понимаю. Просто на это не рассчитывали. Основная дорога сделана культурно, а здесь просто асфальтировано, и все. Эта улочка считается не очень оживленной», - отметила горожанка.

Значит, и внимания ей уделяют на порядок меньше, чем центральной.

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Гость|27.02.2020 19:28|

Оно там всегда!

Гость|27.02.2020 19:33|

А Кирова и М. Горького? Тоже дороге не перейти

Гость|27.02.2020 19:47|

Пушкина - Володарского тоже не перейти в дождь! Но никого это не тревожит, власть недееспособна!

Гость|27.02.2020 20:37|

Ваша зебра самонарисованная, ее там нет вообще. Чиновника который там будет наводить порядок могут посадить. Вам надо, вот и откачивайте воду.

Гость|27.02.2020 20:48|

Надеюсь, Наталье Владиславовне штраф выписали?

Гость|27.02.2020 21:19|

Город - сказка, город - мечта...

Гость|27.02.2020 21:27|

Настоящий европейский город. В Венеции же как-то живут. Вот и у на скоро гондалы появятся в дополнение к речным трамвайчикам.

Гость|27.02.2020 22:09|

Зато чиновников пруд пруди и департамент ЖКХ!!!

Гость|27.02.2020 22:11|

Ауууу...депутат от гордумы вперед! Чего молчим? Кого ждем?

Гость|27.02.2020 22:15|

Пора бордюры обновлять

Гость|27.02.2020 22:23|

По всей Пензе океаны на дорогах и тротуарах-пора болотники обувать!Снегу было мало зимой,но и тот не убирали своевременно!Ливневки не работают и-это областной город!

Гость|27.02.2020 22:24|

Бордюры надо вторым рядом класть, чтобы лужи были глубже, а то пока плават не получается, весла остатки асфальта цепляют.

Гость|27.02.2020 22:32|

Да везде если честно одно фигня. Пенза вообще осталась одно название. Все её убили. Сделали село. Все продали.. Нечего не убирают. Вообще деньги зато везде выделяют на все.

Гость|27.02.2020 23:26|

Там нет зебры.

Гость|27.02.2020 23:28|

В сёлах и деревнях чище, чем в Пензе. Возьми любое время года, одна разруха и грязь. Всё лето прыгали через горы плитки и песка, после снегопада по колено в снегу, сейчас по лужам шлепаем.

Имя: Гость
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