27.02.2020 | 18:32

Пешеходы на улице Пушкина рискуют и выходят на проезжую часть, чтобы не промочить ноги в огромной луже, что разлилась прямо на зебре на пересечении с Гладкова. Ливневки там нет, а рельеф местности таков, что вся вода с основной дороги стремится на второстепенную.

«А куда деваться? Ничего не поделаешь, придется по проезжей части. Летом тоже лужи. Низина, поэтому так получается», - рассказала жительница Пензы Наталья Владиславовна.

По мнению женщины, причина того, что на пересечении двух улиц в центре Пензы лужи образуются прямо на переходе, кроется в неверном выборе уклона на проезжей части.

«Тут с самого начала было ниже, я так понимаю. Просто на это не рассчитывали. Основная дорога сделана культурно, а здесь просто асфальтировано, и все. Эта улочка считается не очень оживленной», - отметила горожанка.

Значит, и внимания ей уделяют на порядок меньше, чем центральной.

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