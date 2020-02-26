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Из жизни | На улице Володарского прохожим на головы могут упасть куски зданий

26.02.2020|15:18
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На улице Володарского нужно держаться подальше от домов, которые постепенно рассыпаются из-за влаги и старости. Только немногие об этом знают. Мало кто смотрит вверх, особенно когда под ногами слякоть и необходимо выбирать место для каждого шага.

«Не смотрю, нет. Они все разваливаются», - рассказала пенсионерка.

«Смотрим под ноги, а наверх... Когда упадет, тогда и смотрим», - признала женщина.

Другой прохожий обратил внимание на то, что благодаря погоде и бездействию коммунальщиков не только куски стен угрожают людям.

«Я все время с открытым ртом хожу и смотрю наверх, чтобы, если что, поймать сосульку. Есть много сосулек, но мы внимательны. Балкон еще крепкий, это нормальные люди строили, специалисты. Он не обвалится: арматура 36-я, нормально все. Вот снег - да, хуже», - отметил мужчина.

С таким мнением не согласны жители другого дома на Володарского. Летом 2019-го они рассказывали о том, как разрушается бывший кинотеатр «Москва».

«У нас отлетают большие куски от здания. Было немного загорожено, сейчас все убрали. Люди ходят спокойно и никто не видит, что там сверху. А мы боимся даже на балкон выйти! Наш балкон - как раз самый последний. Мы просто понимаем, что выйдем на балкон - и нам на голову может упасть какая-то большая лепнина», - сообщила жительница дома Елена.

На те жалобы, к сожалению, реакции не последовало. В этой части улицы Володарского едва ли не каждый дом в подобном состоянии.

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