27.12.2019 | 15:21

Дом № 35 на улице Ударной расселен. Соответственно, нет управляющей компании и никто не следит за территорией вокруг здания. Но она не должна оставаться в таком запущенном состоянии, говорит прохожая, указывая на проблемный участок.

«Зайдите, посмотрите, что там творится, - ужас! Там прямо позор, ходить даже неудобно. И пакеты, и бутылки, все на свете бросают», - отметила Нина Григорьевна.

Контейнерная площадка размещена в шаговой доступности - через дом. Но все равно рядом с Ударной, 35, растут кучки с отходами. Не то вид полуразрушенного дома провоцирует горожан, не то расположение баков сказывается (не по пути к остановке).

«Бегут на работу, кому-то далеко, и бросают. Один бросил, второй бросил, так и получается. Бороться нужно. Это, может, от воспитания в семье, может, детей посылают, а они бросают тоже», - предположила горожанка.

Судя по отдельным пустым бутылкам из под горячительных напитков, вечерами там собираются компании, которые множат хаос.