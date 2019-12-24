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Из жизни | На улице Карпинского вылепили фигуры Деда Мороза и Снегурочки

24.12.2019|15:03
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Дед Мороз и Снегурочка с выразительным макияжем появились на улице Карпинского, на детской площадке в районе пересечения с 8 Марта. Сделаны они из снега и ярко раскрашены, так что заметны издалека. Рядом соорудили горку, на которой детвора будет кататься.

«Очень понравилось. Я видел: взрослые мужчины для детей делали. Преобразилось сразу все», - отметил пензенец.

На этом месте сказочные новогодние персонажи появляются не впервые. В 2017 году тут стояли Дедушка с внучкой, а вскоре напротив них, на кольце, кто-то вылепил семейку снеговиков и одел их в наряды.

Зимой 2018-го съемочная группа «Службы 11» увидела еще более необычную снежную фигуру - кота-снеговика.

Теперь новогодние персонажи радуют прохожих на улице Карпинского. Правда, самых внимательных огорчает одно обстоятельство: видимо, при сооружении скульптур тяжелая снежная масса смяла новый забор. Весной его придется восстанавливать.

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