24.12.2019 | 15:03

Дед Мороз и Снегурочка с выразительным макияжем появились на улице Карпинского, на детской площадке в районе пересечения с 8 Марта. Сделаны они из снега и ярко раскрашены, так что заметны издалека. Рядом соорудили горку, на которой детвора будет кататься.

«Очень понравилось. Я видел: взрослые мужчины для детей делали. Преобразилось сразу все», - отметил пензенец.

На этом месте сказочные новогодние персонажи появляются не впервые. В 2017 году тут стояли Дедушка с внучкой, а вскоре напротив них, на кольце, кто-то вылепил семейку снеговиков и одел их в наряды.

Зимой 2018-го съемочная группа «Службы 11» увидела еще более необычную снежную фигуру - кота-снеговика.

Теперь новогодние персонажи радуют прохожих на улице Карпинского. Правда, самых внимательных огорчает одно обстоятельство: видимо, при сооружении скульптур тяжелая снежная масса смяла новый забор. Весной его придется восстанавливать.