В объектив видеорегистратора пензенского автомобилиста попало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса № 130.
Кадры были сделаны на улице Куйбышева в 8:31 во вторник, 24 декабря, и появились на канале YouTube.
На них запечатлено, как затормозивший в крайней левой полосе автобус с госномером Р166СР/58, не заезжая в карман остановки, расположенной буквально напротив, открывает двери и высаживает пассажиров. То, что люди попадают прямо на проезжую часть, а рядом двигаются машины, водителя нисколько не смущает.
Подобные нарушение перестали быть редкостью для областного центра. 29 июня микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 77, также не стал сворачивать в заездной карман, открыв двери для пассажиров посреди проезжей части.
Автохаос и периодическую высадку горожан под колеса машин можно наблюдать и на остановке «Центральный рынок», одной из самых оживленных в городе.
penzainform.ru писал(a):Госномер: Р 166 СР 58
Регион: Пензенская область
Локация: Частные городские перевозчики
Предприятие: ООО "Корпорация Дилижанс"
Модель: Mercedes-Benz O405
С...: 01.2019
Построен: 1993
Заводской №: 73013
VIN: WDB35701013073013
Текущее состояние: Эксплуатируется
Назначение: Линейный
Примечание: Маршрут №130 ИП Пиманова Е. Г.