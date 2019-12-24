24.12.2019 | 13:11

В объектив видеорегистратора пензенского автомобилиста попало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса № 130.

Кадры были сделаны на улице Куйбышева в 8:31 во вторник, 24 декабря, и появились на канале YouTube.

На них запечатлено, как затормозивший в крайней левой полосе автобус с госномером Р166СР/58, не заезжая в карман остановки, расположенной буквально напротив, открывает двери и высаживает пассажиров. То, что люди попадают прямо на проезжую часть, а рядом двигаются машины, водителя нисколько не смущает.

Подобные нарушение перестали быть редкостью для областного центра. 29 июня микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 77, также не стал сворачивать в заездной карман, открыв двери для пассажиров посреди проезжей части.

Автохаос и периодическую высадку горожан под колеса машин можно наблюдать и на остановке «Центральный рынок», одной из самых оживленных в городе.