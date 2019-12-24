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Из жизни | На ул. Куйбышева водитель автобуса № 130 не дотянул до остановки

24.12.2019|13:11
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В объектив видеорегистратора пензенского автомобилиста попало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса № 130.

Кадры были сделаны на улице Куйбышева в 8:31 во вторник, 24 декабря, и появились на канале YouTube.

На них запечатлено, как затормозивший в крайней левой полосе автобус с госномером Р166СР/58, не заезжая в карман остановки, расположенной буквально напротив, открывает двери и высаживает пассажиров. То, что люди попадают прямо на проезжую часть, а рядом двигаются машины, водителя нисколько не смущает.

Подобные нарушение перестали быть редкостью для областного центра. 29 июня микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 77, также не стал сворачивать в заездной карман, открыв двери для пассажиров посреди проезжей части.

Автохаос и периодическую высадку горожан под колеса машин можно наблюдать и на остановке «Центральный рынок», одной из самых оживленных в городе.

Источник — видео пользователя toobig81, youtube.com
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Гость|24.12.2019 13:29|

penzainform.ru писал(a):

На них запечатлено, как затормозивший в крайней левой полосе автобус с госномером Р166СР/58 не заезжает в карман остановки, расположенной буквально напротив, открывает двери и высаживает пассажиров. То, что люди попадают прямо на проезжую часть, а рядом двигаются машины, водителя нисколько не смущает.
Госномер: Р 166 СР 58

Регион: Пензенская область

Локация: Частные городские перевозчики

Предприятие: ООО "Корпорация Дилижанс"

Модель: Mercedes-Benz O405

С...: 01.2019

Построен: 1993

Заводской №: 73013

VIN: WDB35701013073013

Текущее состояние: Эксплуатируется

Назначение: Линейный

Примечание: Маршрут №130 ИП Пиманова Е. Г.

Гость|24.12.2019 13:30|

никому ж не помешал!

Гость|24.12.2019 13:31|

На остановке по требованию на ул.Свердлова этот же автобус не остановился.Зачем эта остановка если он игнорирует ее.Примите меры сплошные нарушения,какой интервал движения?

Гость|24.12.2019 13:35|

Да походу водила-задрот молодой и зеленый. Просто сдал на "Д", и взяли без опыта, как и в яшу-такси берут. Дело все в отделах кадров!

Гость|24.12.2019 13:45|

пдд на автобусы не распространяется, от слова совсем

Гость|24.12.2019 13:46|

обязательно примем меры!

Гость|24.12.2019 13:46|

penzainform.ru писал(a):

затормозивший в крайней левой полосе
с выездом на встречку

Гость|24.12.2019 14:20|

А зачем ему сворачивать на остановку, если дальше опять выезжать, чтобы фигачить по встречке? Вы дурачки совсем?

Имя: Гость
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