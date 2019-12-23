Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 дек 2019|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.29  |  $  62.53

Из жизни | В Пензе не могут отремонтировать квартиру, чтобы отдать ее нуждающимся

23.12.2019|18:05
Печать

Пятый год на Леонова, 37, пустует жилье. Владелец умер. Он был одинок, наследники не нашлись. Обитатели многоэтажки оповестили об этом соответствующие структуры. Года два потребовалось, чтобы перевести трехкомнатную в муниципальный фонд.

Время идет, а окна все так же не вымыты, деревянные рамы трескаются, навес над балконом вот-вот рухнет. Возникает вопрос: неужели никто не претендует на квадратные метры?

«Передайте ее желающим очередникам, кто нуждается. Ведь трехкомнатная квартира стоит пятый год! Но департамент и администрация отговариваются тем, что у них нет денег на ремонт этой квартиры. Там миллионы, что ли, нужны?» - сообщила по телефону пензячка Людмила Трофимовна.

Желающих улучшить условия тысячи человек. Среди них - люди с ограниченными возможностями.

Постоянная телезрительница 11 канала Елена Ивановна с детства вынуждена пользоваться коляской или другими приспособлениями для передвижения, ей без посторонней помощи не обойтись. В следующем году будет четверть века, как ожидает улучшения жилищных условий, в списке с начала 2019-го она была 2 436-й. На условиях социального найма семья из трех человек обитает в двухкомнатной на проспекте Строителей, 1, для инвалида не приспособленной.

«Безнадега получается. В этом году у меня будет юбилей - 55 лет, и в общем-то хотелось бы надеяться на то, что что-то сдвинется», - рассказала Елена Ивановна.

Люди готовы въехать даже в развалюху и постепенно ремонтировать ее. Но мэрия отвечает: жилищный кодекс не предусматривает предоставления квадратных метров с условием, что очередник сам все сделает. Обязанность администрации - передать пригодную для обитания квартиру.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте