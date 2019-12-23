23.12.2019 | 18:05

Пятый год на Леонова, 37, пустует жилье. Владелец умер. Он был одинок, наследники не нашлись. Обитатели многоэтажки оповестили об этом соответствующие структуры. Года два потребовалось, чтобы перевести трехкомнатную в муниципальный фонд.

Время идет, а окна все так же не вымыты, деревянные рамы трескаются, навес над балконом вот-вот рухнет. Возникает вопрос: неужели никто не претендует на квадратные метры?

«Передайте ее желающим очередникам, кто нуждается. Ведь трехкомнатная квартира стоит пятый год! Но департамент и администрация отговариваются тем, что у них нет денег на ремонт этой квартиры. Там миллионы, что ли, нужны?» - сообщила по телефону пензячка Людмила Трофимовна.

Желающих улучшить условия тысячи человек. Среди них - люди с ограниченными возможностями.

Постоянная телезрительница 11 канала Елена Ивановна с детства вынуждена пользоваться коляской или другими приспособлениями для передвижения, ей без посторонней помощи не обойтись. В следующем году будет четверть века, как ожидает улучшения жилищных условий, в списке с начала 2019-го она была 2 436-й. На условиях социального найма семья из трех человек обитает в двухкомнатной на проспекте Строителей, 1, для инвалида не приспособленной.

«Безнадега получается. В этом году у меня будет юбилей - 55 лет, и в общем-то хотелось бы надеяться на то, что что-то сдвинется», - рассказала Елена Ивановна.

Люди готовы въехать даже в развалюху и постепенно ремонтировать ее. Но мэрия отвечает: жилищный кодекс не предусматривает предоставления квадратных метров с условием, что очередник сам все сделает. Обязанность администрации - передать пригодную для обитания квартиру.