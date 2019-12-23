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Из жизни | Пензенцам страшно ходить по разбитой дороге на улице Пушанина

23.12.2019|18:18
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Дорога на Пушанина, 6, и раньше не отличалась идеальным асфальтом. Одна из ям, сообщил по телефону местный автомобилист, при въезде во двор настолько глубокая, что можно остаться без бампера. Так что знающие водители держатся от нее подальше.

Пока она уменьшилась в размерах за счет льда, но весной проблема вернется. Вместе с новыми. Это рассказал уже пешеход, который видел, как вскрывают твердое покрытие во время недавних раскопок. Ремонтировали трубы - дорога стала еще хуже.

«Вся разбита. Они тут делали и уехали, и все бросили. Как ходить? Тут лед - и тут лед», - пожаловался местный житель Владимир Сергеевич.

По закону восстановить твердое покрытие коммунальщики обязаны, причем есть определенные для этого сроки.

«Нет, какое доделывать! Наверное, денег нет. Не хватает, как обычно», - посмеялся мужчина.

К чувству юмора прилагается специальная резиновая обувь на ребристых протекторах. Так гулять по двору гораздо легче.

«Чтобы не скользко было, а то попадешь в такую яму - и все, и крышка. Ботинки есть, а куда их наденешь?» - пояснил горожанин.

За зиму оттепель и заморозки превратят дорогу в непроходимую, ведь неровности вырастут.

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