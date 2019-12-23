23.12.2019 | 15:42

Провод упал на снег. Он тянется от столба во дворе к кровле дома № 4 на Докучаева. Пожилая женщина пришла кормить голубей и близко подобралась к кабелю.

«Да я и не заметила, не видела. Я туда-то не хожу, поэтому и не знала», - отметила она.

Он не опасен, считает местный житель. Оказывается, провод давно змеится по земле.

«Я постоянно в гараж хожу. Он оторван, уже месяц валяется. Я еще туда прошел, думал, под напряжением или нет», - рассказал Сергей Николаевич.

Судя по следам на снегу, через кабель неоднократно перешагивали, на него наступали. Сведений о том, что кто-то пострадал из-за упавшего провода, нет.

«Наверное, кому-то не нужен. Когда делали эту крышу, может быть, оторвали», - предположил мужчина.

Кровельщики видели, что делают, наверняка заметили, как оборванный кабель провис до самой земли, но не потрудились поднять его, замуровали часть под крышей. А то, что осталось внизу, их уже не касается.