Еще один случай, когда спиленные осенью деревья остаются на месте. Причем речь идет о так называемой красной линии - территория за домом № 27 на улице 8 Марта соприкасается с одной из самых оживленных магистралей Пензы.
Стволы и кучи веток заметны не только прохожим, но и автомобилистам с дороги. Старые насаждения удаляли еще осенью.
В ноябре, кроме растительных остатков, внимание на себя обращали и живые деревья. Их обрезали странным образом - оставили некоторые сильно наклоненные ветви, а кое-какие спилили. Хотя можно было бы довести задуманное до логического конца и вывезти то, что посчитали лишним.
Такие примеры не единичны, даже мэр Пензы поднимал этот вопрос.
«Кучи лежат потом 2-3 месяца - это ненормально. Три дня - допустимый срок, за который они должны убрать за собой; может быть, неделя, если это какой-то большой объем. Посмотрите, что у нас в юридической плоскости этого вопроса: если они не хотят сами, есть ли у нас возможность убирать силами «Зеленхоза» с возмещением», - отметил Андрей Лузгин.
Судя по тому, что обломки лежат на улице 8 Марта до сих пор, механизм вывоза в подобных случаях так и не выработан.
Даже по красной линии - город помойка.