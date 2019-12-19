19.12.2019 | 17:58

Еще один случай, когда спиленные осенью деревья остаются на месте. Причем речь идет о так называемой красной линии - территория за домом № 27 на улице 8 Марта соприкасается с одной из самых оживленных магистралей Пензы.

Стволы и кучи веток заметны не только прохожим, но и автомобилистам с дороги. Старые насаждения удаляли еще осенью.

В ноябре, кроме растительных остатков, внимание на себя обращали и живые деревья. Их обрезали странным образом - оставили некоторые сильно наклоненные ветви, а кое-какие спилили. Хотя можно было бы довести задуманное до логического конца и вывезти то, что посчитали лишним.

Такие примеры не единичны, даже мэр Пензы поднимал этот вопрос.

«Кучи лежат потом 2-3 месяца - это ненормально. Три дня - допустимый срок, за который они должны убрать за собой; может быть, неделя, если это какой-то большой объем. Посмотрите, что у нас в юридической плоскости этого вопроса: если они не хотят сами, есть ли у нас возможность убирать силами «Зеленхоза» с возмещением», - отметил Андрей Лузгин.

Судя по тому, что обломки лежат на улице 8 Марта до сих пор, механизм вывоза в подобных случаях так и не выработан.