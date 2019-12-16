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Из жизни | В Пензе перестали ухаживать за домом в 3-м Подгорном проезде

16.12.2019|18:29
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Ледяное поле раскинулось в 3-м Подгорном проезде у дома № 13. Ни горсти песка не бросил дворник. Застывшая вода во дворе, на дороге, лишь чуть-чуть посыпана тропинка у двухэтажки № 12.

Спрятавшаяся за дверями жительница рассказала о добром деянии.

«Соседка - песок, соль. Скользко, даже въезд очень скользкий. Вчера мы ходили с дочерью в магазин, женщина при нас упала. Как она головой стукнулась - ой!» - сообщила она.

Некому обрабатывать тропинки и дорожки у дома № 13. И заботиться о нем некому. Неимущие обитатели не в состоянии. А многоквартирный требует внимания, ему хотя бы достоять до тех пор, пока не расселят жильцов. 13-й признан аварийным в уходящем году.

«Начали больше 10 лет тому назад, что дом требует капитального ремонта, тянули-тянули. И вот результат, трещина - рука войдет. Приехала комиссия, они глянули: «Это аварийный дом, как вы здесь живете?» - рассказал местный житель Илья Петрович.

Здание строилось как временное для работников одного из заводов, на скорую руку. Стоит уже 60 лет, благодаря стяжке не развалилось. Но кирпичи вываливаются, трещины ползут, фундамент разрушается. Грунтовые воды не могли не повлиять.

В 2019 году 13-й должны были ремонтировать капитально, но эксперты признали нецелесообразным: износ 75%. Конкретных сроков расселения нет. Жильцы боятся, что здание развалится, ведь грунтовые воды не исчезли, они продолжат разрушать строение.

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Гость|16.12.2019 19:13|

Подождите чуть чуть.. Скоро развалится..

Гость|16.12.2019 19:49|

Расселять скоро будут только по Льготной ипотеке.Обсуждают проект закона.

Гость|16.12.2019 20:16|

Солью посыпьте, по 1 рублю скиньтесь уже, а то так ноги переломаете все. А в этом доме точно живут? Что то очень заброшенный.

Имя: Гость
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