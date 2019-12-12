12.12.2019 | 15:33

Зима только началась, еще не было серьезных морозов и длительных оттепелей, сочетания которых крайне негативно влияют на сохранность асфальта. К тому же летом проходил ямочный ремонт. Но дорога, соединяющая проспекты Строителей и Победы, покрылась неровностями.

«Наверное, поток большой. Либо сделали некачественно, как обычно. Здесь болотистое место было, наверное», - предположил водитель.

Справедливости ради стоит отметить, что дорога в небольших ямках и заплатках, но бывало и хуже. В апреле дела обстояли куда хуже: огромные выбоины, разгневанные водители.

«Ужасное состояние дорог - не только здесь, а вообще. Попробуйте проехать по этой дороге прямо, там вообще кошмар. Ее каждый год ремонтируют. Мне кажется, просто некачественная работа, некачественный материал, из которого делают. Снимают асфальтовую крошку и потом из нее же делают», - рассказал пензенец.

Но так было не всегда. В 2013 году журналисты застали на месте бригаду, которая всерьез взялась за восстановление транспортной артерии. За прежних специалистов прораб отвечать не захотел.

«Пять лет он останется, гарантию даем. Если вдруг маленькая ямка будет, мы опять придем делать. Другие как хотят, так и делают, а мы отвечаем за свою работу», - сообщил бригадир Гарик Маркосян.

Заявленный срок асфальт не продержался, уже в 2014-м потребовался новый ремонт. Ямочный потом был едва ли не каждый год, и в 2019-м - тоже. Только им автомобилисты, мягко говоря, недовольны.