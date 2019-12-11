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Из жизни | Пензячка не может привыкнуть к новому месту остановки на Тернопольской

11.12.2019|19:00
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До сих пор никак не привыкнут некоторые пензенцы к переносу остановки на Тернопольской. Жалобу прислали на портал «ПензаИнформ». Горожанка сетует на то, что обитателям улиц Одесской и Ульяновской приходится преодолевать большее расстояние.

Раньше весь общественный транспорт останавливался у совмещенного с торговыми точками павильона напротив бокового фасада дома № 138 на проспекте Победы. Теперь - у дома № 4 на Тернопольской. Но маршрутки периодически высаживают людей и в прежней точке.

«Вообще там останавливаются, но и здесь тоже. Там основная, а здесь старая», - пояснила женщина.

На Тернопольской в 2018 году отремонтировали дорогу, тогда же оформили заездной карман напротив дома № 4. Но павильон установили в 2019-м.

«Как-то привыкли, наверное. Чем могут отличаться та остановка и эта?» - задалась вопросом горожанка.

«Отсюда перенесли, сюда не захожу и не знаю, что там. А мы уже привыкли, туда ходим», - сообщила прохожая.

«Я 40 с лишним лет проездил на машине и хочу сказать, что удобнее здесь, потому что там перед углом опасно. Тут выйдешь, спокойно пройдешь», - объяснил мужчина.

В администрации города подтвердили: все сделано согласно требованиям безопасности. Когда ремонтировали Тернопольскую по программе «Безопасные и качественные дороги», появилась возможность обустроить заездной карман.

Автобусы и троллейбусы останавливаются теперь только в новой точке. Водители маршрутных такси соглашаются высаживать пассажиров по их просьбам на старом месте.

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Гость|11.12.2019 19:28|

Остановку перенесли на 135 метров и теперь между остановками Тенопольская и Океан больше 600 метров! Ходить пожилым,тем более по гололёду очень тяжело.Предложение простое ,пусть официально вернут на остановку общественного транспорта магазин Россия весь транспорт проходящий мимо,остановочный павильон и остановка там есть,но 66,70 и др. не останавливаются.

Гость|11.12.2019 19:39|

Так надо!

Гость|11.12.2019 19:41|

Не нравится - ходи дворами

Гость|11.12.2019 19:58|

Всё как всегда для народа.Просто чиновники которые принимают такие решения на общественном транспорте не передвигаются.

Гость|11.12.2019 20:00|

Гость писал(a):

Не нравится - ходи дворами
Между дворами заборов понаставили,что бы "враг" не прошёл.Не выйдет.

Имя: Гость
Комментарий:

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