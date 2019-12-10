10.12.2019 | 15:31

Десятилетиями протаптывалась тропа через железную дорогу в районе улицы Вяземского. Встать на пути народном не смог и забор.

Ограду со стороны Леонова вкопали летом в ходе ремонта перехода через рельсы, когда наконец-то решился сложный вопрос с передачей надземной переправы на баланс муниципалитета и появилась возможность его обновления.

Забор граждане категорически не приняли. Незачем перелезать через секцию, как делали это летом, если ее можно просто убрать и ходить спокойно.

Единицы поднимаются на отремонтированную переправу. Большинство идет привычным путем.

«Риск - благородное дело, благополучно дошла. Пока шла туда, мне молодой человек помог спуститься и подняться. Сейчас под руками не оказалось молодого человека, пришлось самой. Я пыталась по лестнице, а железки все обледенелые! Я решила, что здесь спокойно, а там более опасно», - пояснила пенсионерка.

В ее словах есть доля правды - ступени покрыты снегом и льдом. Песком их не посыпали, так что на самом деле скользко. Ступают на этот путь только уверенные в своих силах, остальные предпочитают крутые горки внизу.

Мужчина едва не разбил колени, но заявил, что и в следующий раз он пойдет той же дорогой.

«Я прожил 85 лет, хожу помаленьку, а здесь, бывает, и летом плохо, особенно после дождя», - рассказал прохожий.

Помимо протоптанного пути под мостом, люди наделали еще с десяток тропинок через рельсы на небольшом участке, лишь бы не подниматься на наземный переход. А некоторые вообще не осознают опасности: шагают по рельсам, не думая о поездах, регулярно курсирующих в направлении Пензы-I. Пешие в это время стоят и терпеливо ждут, когда отстучат колеса и составы освободят привычную тропинку.