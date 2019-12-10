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Из жизни | В Арбекове пензенцы игнорируют переправу и ходят по рельсам

10.12.2019|15:31
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Десятилетиями протаптывалась тропа через железную дорогу в районе улицы Вяземского. Встать на пути народном не смог и забор.

Ограду со стороны Леонова вкопали летом в ходе ремонта перехода через рельсы, когда наконец-то решился сложный вопрос с передачей надземной переправы на баланс муниципалитета и появилась возможность его обновления.

Забор граждане категорически не приняли. Незачем перелезать через секцию, как делали это летом, если ее можно просто убрать и ходить спокойно.

Единицы поднимаются на отремонтированную переправу. Большинство идет привычным путем.

«Риск - благородное дело, благополучно дошла. Пока шла туда, мне молодой человек помог спуститься и подняться. Сейчас под руками не оказалось молодого человека, пришлось самой. Я пыталась по лестнице, а железки все обледенелые! Я решила, что здесь спокойно, а там более опасно», - пояснила пенсионерка.

В ее словах есть доля правды - ступени покрыты снегом и льдом. Песком их не посыпали, так что на самом деле скользко. Ступают на этот путь только уверенные в своих силах, остальные предпочитают крутые горки внизу.

Мужчина едва не разбил колени, но заявил, что и в следующий раз он пойдет той же дорогой.

«Я прожил 85 лет, хожу помаленьку, а здесь, бывает, и летом плохо, особенно после дождя», - рассказал прохожий.

Помимо протоптанного пути под мостом, люди наделали еще с десяток тропинок через рельсы на небольшом участке, лишь бы не подниматься на наземный переход. А некоторые вообще не осознают опасности: шагают по рельсам, не думая о поездах, регулярно курсирующих в направлении Пензы-I. Пешие в это время стоят и терпеливо ждут, когда отстучат колеса и составы освободят привычную тропинку.

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Гость|10.12.2019 18:52|

Я уж много лет живу в БековО и сложно поверить, что с подачи малограмотных журналистов Пi пензенцы проживают в АрбековЕ. Если у нас БековО, то в Пензе непременно АрбековО.

Гость|10.12.2019 18:54|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове пензенцы игнорируют надземную переправу и ходят по рельсам
Во-первых в АрбековО. Во-вторых надземный переход надо убирать и делать нормальный наземный переход вровень с железнодорожным полотном. Вы представляете как трудно инвалидам, пенсионерам и людям с физическими ограничения преодолевать а тем более зимой этот ваш надземный переход.

Гость|10.12.2019 18:57|

Вообще-то это Ленинский район,между заводским и Вяземской!

Гость|10.12.2019 18:59|

Что за бред ,это не в Арбеково, а в Заводском районе!!!!!

Гость|10.12.2019 19:00|

В Гавнекове.

Гость|10.12.2019 19:07|

Первый комментарий явно больного на голову отрицальщика общепринятого ,а что касается перехода через рельсы на улиц.Вяземского.то это вовсе никакое не Арбеково,а как правильно написали переход через рельсы из Ленинского р/она в Октябрьский р/он)))

Гость|10.12.2019 19:18|

Гость писал(a):

Первый комментарий явно больного на голову отрицальщика общепринятого
Пензенцы живут в Арбеково. Нравится вам или нет.

Гость|10.12.2019 19:30|

Может стоит поставить нормальный забор и ток к нему подключить?

естественный отбор должен работать!

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