05.12.2019 | 17:18

«Заблудился» - так охарактеризовал поведение водителя автомобиля автор видео, опубликованного в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 5 декабря.

На кадрах видно, что темная «Лада-Гранта» выезжает на площадь Дружбы (пересечение улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта) с Бекешской.

Однако вместо того, чтобы вместе с другими автомобилями повернуть направо и обогнуть арт-объект«Глобус» по кругу, машина неожиданно начинает двигаться против часовой стрелки, навстречу потоку. Удалось ли ей невредимой выехать на 8 Марта, осталось за кадром.

2 декабря в социальной сети появилось видео попыток водителя автомобиля Hummer двигаться навстречу потоку автомобилей по части улицы с односторонним движением.

Как позже сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, водителя задержали. Выяснилось, что он был нетрезв и чуть раньше столкнулся с SsangYong Actyon, после чего скрылся с места происшествия. Кроме того, у него отсутствовали водительские права, документы на автомобиль и страховой полис, а номера на машине не читались.