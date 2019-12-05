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Из жизни | В Пензе «Лада-Гранта» заблудилась на круге у «Глобуса»

05.12.2019|17:18
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«Заблудился» - так охарактеризовал поведение водителя автомобиля автор видео, опубликованного в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 5 декабря.

На кадрах видно, что темная «Лада-Гранта» выезжает на площадь Дружбы (пересечение улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта) с Бекешской.

Однако вместо того, чтобы вместе с другими автомобилями повернуть направо и обогнуть арт-объект«Глобус» по кругу, машина неожиданно начинает двигаться против часовой стрелки, навстречу потоку. Удалось ли ей невредимой выехать на 8 Марта, осталось за кадром.

2 декабря в социальной сети появилось видео попыток водителя автомобиля Hummer двигаться навстречу потоку автомобилей по части улицы с односторонним движением.

Как позже сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, водителя задержали. Выяснилось, что он был нетрезв и чуть раньше столкнулся с SsangYong Actyon, после чего скрылся с места происшествия. Кроме того, у него отсутствовали водительские права, документы на автомобиль и страховой полис, а номера на машине не читались.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость|05.12.2019 17:37|

Я дебил, я дебил и зовут меня Кирил там у него музыка играла.

Гость|05.12.2019 17:40|

А это группа Сова вконтакте... Ну так чтобы вы знали

Имя: Гость
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