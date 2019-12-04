В поселке на окраине областного центра зареченец Игорь заметил ондатру. Видео с животным, бегущим по проезжей части, горожанин поделился с подписчиками в соцсети Instagram во вторник, 3 декабря.
«Животный мир на подъезде на дачу», - прокомментировал кадры мужчина.
На них пушистая ондатра замерла на заснеженной дороге, по которой движется автомобиль зареченца. Услышав человеческие голоса, животное перебегает на обочину и остается там.
По словам Игоря, встреча произошла в лесном массиве у поселка Победа.
Это не первый случай близкого контакта ондатры и человека в Пензе. Так, в августе жительница областного центра прогуливалась на пляже около 6-й горбольницы и заметила животное, которое лакомилось яблочным жмыхом, оставленным на берегу.
В посёлке Победа ещё живут истинно верующие православные люди,не из РПЦ. Не обижают людей и животных,вот ондатра и не боится.