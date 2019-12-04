Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 дек 2019|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  71.03  |  $  64.12

Из жизни | Зареченец снял на видео встречу с ондатрой на дачной дороге

04.12.2019|15:13
Печать

В поселке на окраине областного центра зареченец Игорь заметил ондатру. Видео с животным, бегущим по проезжей части, горожанин поделился с подписчиками в соцсети Instagram во вторник, 3 декабря.

«Животный мир на подъезде на дачу», - прокомментировал кадры мужчина.

На них пушистая ондатра замерла на заснеженной дороге, по которой движется автомобиль зареченца. Услышав человеческие голоса, животное перебегает на обочину и остается там.

По словам Игоря, встреча произошла в лесном массиве у поселка Победа.

Это не первый случай близкого контакта ондатры и человека в Пензе. Так, в августе жительница областного центра прогуливалась на пляже около 6-й горбольницы и заметила животное, которое лакомилось яблочным жмыхом, оставленным на берегу.

Источник — видео Игоря Гритчина, instagram.com
0
0
0
0
 
Гость|04.12.2019 15:43|

В посёлке Победа ещё живут истинно верующие православные люди,не из РПЦ. Не обижают людей и животных,вот ондатра и не боится.

Гость|04.12.2019 15:43|

аж вздрогнул

Гость|04.12.2019 16:03|

Всем надо вздрогнуть!

Гость|04.12.2019 16:06|

А я похухоль видела!

Гость|04.12.2019 16:11|

Я бы её хлыстнул!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!