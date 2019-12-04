04.12.2019 | 15:13

В поселке на окраине областного центра зареченец Игорь заметил ондатру. Видео с животным, бегущим по проезжей части, горожанин поделился с подписчиками в соцсети Instagram во вторник, 3 декабря.

«Животный мир на подъезде на дачу», - прокомментировал кадры мужчина.

На них пушистая ондатра замерла на заснеженной дороге, по которой движется автомобиль зареченца. Услышав человеческие голоса, животное перебегает на обочину и остается там.

По словам Игоря, встреча произошла в лесном массиве у поселка Победа.

Это не первый случай близкого контакта ондатры и человека в Пензе. Так, в августе жительница областного центра прогуливалась на пляже около 6-й горбольницы и заметила животное, которое лакомилось яблочным жмыхом, оставленным на берегу.