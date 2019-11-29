29.11.2019 | 15:15

Новый асфальт в верхней части улицы Шевченко уже вскрыт, хотя подобное развитие событий можно было предусмотреть и предотвратить. Колодцы оказались под новым твердым покрытием, которое лишь недавно уложили. Неровные края теперь будут крошиться, проезжая часть быстро разрушится, уверены местные жители. Обидно. Ждали ремонта долго.

«Это обращаться, наверное, к дорожникам, почему они закатывали, видели же, что люк. Потом транспорт пошел большой по новому асфальту, дорога узкая, разъезжаются, края обламываются. Долго она не прослужит», - отметил пензенец Александр.

Напрашивается вопрос, почему не подняли колодцы. Ведь изначально было понятно, что рано или поздно коммунальщикам придется их открывать, чтобы устранять аварии или, как случилось в этот раз, проверять, отчего на одной из улиц Райков перебои с водой.

«Сюда приезжала аварийная служба, что-то тут делали, ломали. Сказали, что все нормально и никаких проблем нет», - сообщила местная жительница Марина Борисовна.

Кстати, к работе бригады, которая асфальтировала верхнюю часть улицы Шевченко претензии появились сразу. Они касались набросанных по бокам дороги веток - рабочие срезали их, чтобы не мешались, а вывозить не стали. Об этом журналисты 11 канала рассказывали в октябре. Но и теперь спиленные кусты лежат на своих местах.