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Из жизни | Дорога на Онежской улице - испытание для пеших и автомобилистов

29.11.2019|15:32
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С осторожностью въезжает таксист на дорогу, ведущую к домам на Онежской: там запросто можно сесть на днище. Застывшая грязь образовала своеобразный бордюр, который расположен посередине. Для автомобилистов это настоящее испытание. А вот пешеходы морозу рады. Хотя под ногами неровности, их можно обойти. Зато поверхность твердая - еще недавно жижа была.

«Мы живем на Бугровке, а все равно ходим. Очень плохо и очень грязно. Мы проходим с асфальта на грязь, и лужи бывают. Сейчас вот сухая погода, идем хорошо», - отметила жительница Пензы Нина Викторовна.

Ремонтом проезжей части занимаются только местные автомобилисты - подручными средствами, которые быстро уходят в жижу.

«Это они насыпали, чтобы проезжать лучше. К нам бы еще на Бугровку сделали дорогу, у нас тоже дороги плохие, одни колдобины. Там ни ходить ни ездить, ничего нельзя», - пожаловалась пенсионерка.

Но там частный сектор, внимания к которому всегда было меньше, чем к многоэтажным микрорайонам. Почему на Онежской такая дорога, остается загадкой. Ведь пользуется ей огромное число пешеходов и автомобилистов.

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