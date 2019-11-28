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Из жизни | Пензячка взяла кредит в городском банке и оказалась должна Кипру

28.11.2019|18:48
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Вести издалека стали приходить в семью пензенцев. Сначала с Кипра, а потом с Британских Виргинских Островов. Но недобрыми они были - заграничные авторы хотели денег.

В 2012-м Людмила Андреевна взяла кредит - 100 000 рублей в одном из банков города на 36 месяцев под 36% годовых.

«Заболела резко вскоре, и у меня инсульт. Я свалилась совсем, лежала в больнице около месяца в первый раз. Ни ноги, ни руки не работали, ничего. И вот такое со мной случилось. Неужели бы я не платила эти гроши!» - рассказала женщина.

Вносить деньги заемщица стала не сразу. А меньше чем через полтора года банк уступил права новому кредитору, который базировался на Кипре. В этот период семья начала платить и, как утверждает дочь Людмилы Андреевны Ева, все погасила.

«Мы ничего не должны, были предоставлены справки, квитанции об оплате. По истечении долгого времени пришли эти бумаги, и стали требовать, чтобы выплатили заново 150 или 140 тысяч рублей», - пояснила Ева.

Кредитор с Британских Виргинских Островов - очередной преемник. О его требованиях семья узнала в Октябрьском районном суде. Как поясняет пенсионерка, все документы об оплате уже предоставляла. Будущее ей видится кошмарным.

«Это единственное, чего они хотят, - выкинуть меня на помойку вместе с семьей. У меня дочь живет, еще одна дочь, зять, двое несовершеннолетних детей, внучка, внук, муж, сама я. У меня здесь живет много», - отметила Людмила Андреевна.

Следующий визит в суд должен состояться в начале декабря. Пенсионерка не знает, как доберется. От нервного потрясения она едва ходит.

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Гость|28.11.2019 19:34|

Не понял... Если у неё столько взрослых родственников неужели никто вовремя не смог внести платежи за больную?

Гость|28.11.2019 19:41|

Новость фейковая. Если журналист не напишет название банка то под суд его

Гость|28.11.2019 19:42|

Спиногрызы, бездарные... Выселить так черту

Гость|28.11.2019 20:06|

Бедные женщины, успокойтесь, вы никому, ничего не должны.Этот банк не имеет лицензии и не имеет право выдавать кредиты.Тем более прошло 7 лет.На них нужно подать в суд если будут домогаться.Это видимо уже местные банкиры с судом скорешились.

Имя: Гость
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